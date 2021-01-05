Zara'nın annesiyle olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Çocuk yaşta şöhret olan ve sesiyle herkesi etkileyen ünlü sanatçı Zara gerçek adıyla Neşe Yılmaz son dönemlerde yaptırmış olduğu estetikler ve değişimi ile çok konuşuluyor. Bambaşka birine dönüşen Zara’nın eski halinden eser kalmadı adeta. Zara yaptırdığı estetikler dışında değişen giyim tarzı, saçı ve makyajı ile sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sanatçı sık sık takipçileri için paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Güzel sanatçının paylaşımları ise hayranları tarafından çok beğeniliyor. Son paylaşımında annesi ve kardeşiyle birlikte olan paylaşımları ile çok konuşulan Zara’nın annesi de görenleri kendine hayran bıraktı. Ünlü sanatçının annesi ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor. Zara'nın annesi güzelliği ile kendisine hayran bıraktı.

Annesiyle paylaştığı fotoğrafını çok şanslıyım diyerek paylaşan ve ocak ayında olan doğum günlerini kutlayarak iyi dileklerde bulundu.

