İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
6 ülke yerli ve milli olarak geliştirdiği yazılımı kullanıyor
Son Dakika
6 ülke yerli ve milli...
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na...
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Trump'ı uyardı!
Son Dakika
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad...
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları Tuana, güzelliği ile herkesi büyüledi
Rüştü ve Işıl Reçber'in kızları...

Zara'nın annesiyle olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Güzel sanatçı Zara, annesi ve kardeşiyle olan paylaşımları ile sosyal medyaya bomba gibi düştü. Zara'nın annesinin güzelliği dikkat çekerken çok sayıda beğeni aldı.

05 Ocak 2021 Salı 22:03
Zara'nın annesiyle olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı
Takip Et:

Çocuk yaşta şöhret olan ve sesiyle herkesi etkileyen ünlü sanatçı Zara gerçek adıyla Neşe Yılmaz son dönemlerde yaptırmış olduğu estetikler ve değişimi ile çok konuşuluyor. Bambaşka birine dönüşen Zara’nın eski halinden eser kalmadı adeta. Zara yaptırdığı estetikler dışında değişen giyim tarzı, saçı ve makyajı ile sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü sanatçı sık sık takipçileri için paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmiyor. Güzel sanatçının paylaşımları ise hayranları tarafından çok beğeniliyor. Son paylaşımında annesi ve kardeşiyle birlikte olan paylaşımları ile çok konuşulan Zara’nın annesi de görenleri kendine hayran bıraktı. Ünlü sanatçının annesi ile olan paylaşımları rekor beğeni alıyor. Zara'nın annesi güzelliği ile kendisine hayran bıraktı.

Annesiyle paylaştığı fotoğrafını çok şanslıyım diyerek paylaşan ve ocak ayında olan doğum günlerini kutlayarak iyi dileklerde bulundu.



Son Güncelleme: 05.01.2021 22:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ZaraAilesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İrem Derici'den pandemi yorumu: Bitmezse akıl hastanesinde odamı ayırsınlar!
İrem Derici'den pandemi yorumu: Bitmezse akıl hastanesinde odamı ayırsınlar!
Emre Altuğ, Ortaköy sahil yolunda trafik kazası geçirdi!
Emre Altuğ, Ortaköy sahil yolunda trafik kazası geçirdi!
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Merve Çağıran, sevgilisi İsmail Hacıoğlu'na yeni yılda aşk pozu ile seslendi
Doğal güzelliğiyle Fahriye Evcen takipçilerini kendine hayran bıraktı
Doğal güzelliğiyle Fahriye Evcen takipçilerini kendine hayran bıraktı
Şeyma Subaşı'nın kem gözlerden sakladığı yeni sevgilisi kim?
Şeyma Subaşı'nın kem gözlerden sakladığı yeni sevgilisi kim?
Aylin Aslım, hayranlarına anne olacağını müjdeledi!
Aylin Aslım, hayranlarına anne olacağını müjdeledi!

Popüler Haberler

Rüyada ekmek alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ekmek alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Bugün kimin maçı var 5 Ocak 2021 Salı TFF maç programı ve TV maç yayınları programı
İŞKUR evde iş ilanları - İŞKUR evden hangi işler yapılabilmektedir?
Türk Telekom interneti nereye şikayet edebilirim?
Bimcell müşteri hizmetlerine direk bağlanma yöntemleri
Part time ve yarı zamanlı çalışanların kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? 2021
Ek5 tarım sigorta prim ödemesi nasıl yapılır? 2021
İkea çalışma saatleri 2021
İhale yönetmeliğinde dikkate alınan kesinleşmiş SGK borçları 2021
Asgari ücretliye müjde! 686 TL Ek ödeme geliyor!
Baba Vanga 2020 CoronaVirus salgınını bilmişti iddiası
Yemin dizisi Suna neden yok, diziden ayrıldı mı? Yemin dizisi Suna nerede?
Enes Batur yeni şarkısı Dolunay şarkısı nasıl, beğenildi mi? Reynmeni geçti mi, geçecek mi? Enes Batur Dolunay ne kadar izlendi?
Ramazan 5.gün iftar menüsü önerisi
Nisan’da Netflix Türkiye’de hangi dizi ve filmler var?
Hekimoğlu dizisi Ceren’i kim canlandırıyor? Gizem Erman Soysaldı'nın biyografisi
Mehmet Boynukalın kimdir? Ayasofya Cami imamı Mehmet Boynukalın hayatı
Tomris ne demek? Tomris ne anlama gelir?
Baraj dizisi Ayşe kimdir? Hira Su Yıldız nerelidir?
Masumlar Apartmanı dizisi Esat kimdir? Gerçek adı ne? Uğur Uzunel oynadığı diziler
Masumlar Apartmanı Naci ölecek mi? Tansel Öngel diziden ayrılacak mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.