Zabıta esnafı dövdü

’ye bağlıilçesinde belediye bünyesinde çalışan bir zabıta, geçimini sağlamak için büyük bir mücadele veren bir esnafı kendi çocuğunun gözleri önünde darp etti. Zabıta ile esnaf arasında sözlü bir münakaşa başlamıştı. Yapılan tartışma sırasında esnafın çocuğu da oradaydı. Sonrasında zabıta, esnafa sert bir şekilde saldırmaya başladı. Bu durumlara tanık olan esnafın minik çocuğu korkarak bir anda ağlamaya başladı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, gerekli soruşturmaları başlattıklarını, belediye olarak böyle bir hareketi kabul etmeyeceklerini, bu zabıta personelinin gerekli işlemlerden sonra görevinden alınacağını söyledi. Böyle bir durumun kabul edilemeyeceğini söyleyen Yalçın, bir daha böyle bir olaya müsaade etmeyeceklerini ve zabıtalara gerekli eğitimlerin verileceğini de sözlerine ekledi.