Yüzlerce seçenek arasından Teşkilat dizisinin yeni adı belli oldu

Merakla beklenen ve TRT 1 ekranlarında yayınlanması beklenen Teşkilat isimli dizinin hakkı başka bir projede kullanıldığının açıklanmasının ardından dizi için yeni bir aranmaya başlanmıştı. Dizinin yeni ismi için kanal sahipleri yüzlerce isim önerisini değerlendirmeye başladı. Haftalar süren değerlendirmeler ardından diziye son dakika bir değişikliğe gidilmez ise Ankara adı verildi.

Yakın bir zamanda yayınlanması beklenen ve oyuncu kadrosunun çok iyi olduğu dizide Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Atılay Uluışık gibi başarılı ve ünlü isimler bulunuyor.

Çekimlerinin yakın bir zamanda tamamlanıp yayınlanması beklenen dizisinin senaryosu meraklandırıyor.

