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Yusuf Güney'den NASA'ya kafa tutan ilginç açıklama: “Astral seyahatle uzaya gittim”

Son dönemlerde yaptığı ilginç açıklamalarla gündemden düşmeyen Yusuf Güney'den NASA'ya kafa tutan ilginç bir açıklama daha geldi. Güney, "Astral seyahatle uzaya gittim" diyerek sosyal medyanın gündemine oturdu.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:30
Yusuf Güney'den NASA'ya kafa tutan ilginç açıklama: “Astral seyahatle uzaya gittim”
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Yusuf Güney son dönemlerde yaptığı açıklamalarla gündemden düşmüyor. Şarkıcı son olarak ise NASA’ya kafa tutan bir açıklamayla sosyal medyanın gündemine oturdu. Şarkıcı astral seyahatle uzaya gittiğini açıkladı.

“Astral seyahatle uzaya gittim”

Yusuf Güney Beyaz TV’de yayınlanan Simge Tertemiz ve Mehmet Yıldırım’ın sunduğu Hayatın Rengi programına konuk oldu. Programda yaptığı ilginç açıklamalarla sosyal medyada gündem oldu.

Program esnasında sunucu Simge Tertemiz Yusuf Güney’e uzaya gitme hayali olup olmadığı sorusunu sordu. Güney’in verdiği yanıt oldukça ilginç oldu. Yusuf Güney;

"Astral seyahatle uzaya gittim, geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Yani düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsun. Bir süre Astral Seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım. İki sene önce Ay’da su olduğunu söyledim mesela NASA daha yeni açıkladı. Mars’ta bildiğiniz yemyeşil bir göl var ve NASA bunu da yeni açıkladı Ay’ın karanlık tarafında bir askeri üs var. Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok bilgi benden sonra açıklıyor” diyerek şaşırtıcı açıklamalarda bulundu.

Yusuf Güney bu açıklama sonrası sosyal medyanın diline düştü. Daha önce de ünlü şarkıcı yaptığı açıklamalarla çoğu zaman eleştirilerin hedefi olurken bu kez de yaptığı açıklamanın tuhaflığı ile gündeme geldi.

Güney, yeni bir projesi olduğunu ve bir çizgi film için senaristlik yaptığını, yayın zamanda çizgi filmimin yayınlanacağı açıklamalarına ekledi.

Yusuf Güney pandemide tasarrufa geçtiğini ve kirada oturduğu evinden ayrılıp stüdyoda yaşamaya başladığını açıkladı.  Açıklamalarına, “En çok yanımızda çalışan müzisyen kardeşlerime üzülüyorum. Onlar gerçekten zor durumda. Ama bakıyorum geçmişte ayda 300 bin TL kazanıp şimdi geliri düşen bazı sanatçılar, şikâyet edip ağlıyorlar. Ancak yine de villada lüks içinde yaşamaktan geri kalmıyorlar.” Yusuf Güney’in bu sözleri pandemide geçinemediğini açıklayan Demet Akalın’a bir gönderme olarak algılandı.




Son Güncelleme: 29.04.2021 20:30
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Anahtar Kelimeler:
Yusuf GüneyNasaAstral Seyahat
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