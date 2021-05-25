Yusuf Güney, olaylı ev partisi hakkında ilk kez konuştu!

Ünlü müzisyen Yusuf Güney, magazin gündemine büyük yer kaplayan evde düzenlenen bir partide dayak yediği ve bununun kırıldığı iddiası ile ilgili konuştu.

Güney,ekranlarında yayınlananprogramına telefonla katılarak öne sürülen iddialara açıklık getirdi.

Güney yaptığı açıklamada, “İddialar asılsızdır. Ev partisi de degildi. Çok samimi oldugum arkadaşımın aile evi. Çocuklarının cinsiyeti belli oldugundan dolayıda davet ettiler beni. 10-15 kişilik aile ortamında çocuklarında oldugu... Öyle içilmiş falan asılsızdır. Kutlamamızı yaptık bu kadar. Başka bir şey yok.” İfadelerini kullandı.