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Yusuf Güney, olaylı ev partisi hakkında ilk kez konuştu!

Ünlü müzisyen Yusuf Güney, geçtiğimiz günlerde ortaya atılan 'ev partisinde dayak yedi' iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

25 Mayıs 2021 Salı 17:39
Yusuf Güney, olaylı ev partisi hakkında ilk kez konuştu!
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Ünlü müzisyen Yusuf Güney, magazin gündemine büyük yer kaplayan evde düzenlenen bir partide dayak yediği ve bununun kırıldığı iddiası ile ilgili konuştu.

Güney, Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programına telefonla katılarak öne sürülen iddialara açıklık getirdi.

Güney yaptığı açıklamada, “İddialar asılsızdır. Ev partisi de degildi. Çok samimi oldugum arkadaşımın aile evi. Çocuklarının cinsiyeti belli oldugundan dolayıda davet ettiler beni. 10-15 kişilik aile ortamında çocuklarında oldugu... Öyle içilmiş falan asılsızdır. Kutlamamızı yaptık bu kadar. Başka bir şey yok.” İfadelerini kullandı.


Son Güncelleme: 25.05.2021 17:39
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Anahtar Kelimeler:
Yusuf GüneyEv PartisiBeyaz TvSöylemezsem Olmaz
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