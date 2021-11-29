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Yüksel Aksu kimdir? YönetmenYüksel Aksu’nun yer aldığı projeler

İnce İnce Yasemince, Avlu, Yılan Hikayesi, İftarlık Gazoz ve Dondurmam Gaymak gibi sevilen yapımların yönetmenliğini üstlenen Yüksel Aksu'Nun yaşamı ve hangi üniversiteden mezun olduğu merak edilmektedir. Aksu, Sinema ve Televizyon mezunudur.

29 Kasım 2021 Pazartesi 15:42
Yüksel Aksu kimdir? YönetmenYüksel Aksu’nun yer aldığı projeler
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Tanınan yönetmenlerden birisi olan Yüksel Aksu'nun yönetmenliğini üstlendiği yapımlar izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Aksu, İftarlık Gazoz, Dondurmama Gaymak gibi komedi yapımlarının yönetmenliğini yapmıştır.

Yüksel Aksu kimdir?

1966 yılında Muğla’ya Ula ilçesinde dünyaya gelmiştir. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon bölümünü bitiren Yüksel Aksu, aynı bölümde yüksek lisans eğitimi görmüştür.

İnce İnce Yasemince programının yönetmenliğini yapan Aksu, bu şekilde ismini duyurmuştur. İstanbul Üniversitesi’nde dersler veren Yüksel Aksu pek çok yapımın yönetmenliğini üstlenmiştir.

Yüksel Aksu’nun yer aldığı projeler

İftarlık Gazoz

Avlu

Sevdaluk

Zamanın Labirentinde Karşılaşma

Dondurmam Gaymak

Yılan Hikayesi

Anadolu’nun Son Göçerleri Sarıkeçililer

Maksat Namın Yürüsün

Underground Kadir

Sinema Çetesi

Entelköy Efeköy’e Karşı

Yüksel Aksu’nun rol aldığı yapımlar

Bizim Ev

Güle Güle

Kadın İsterse

Ulak

Rahat

Hicran Sokağı

Mutfakta Biri mi var

Sosyete Şaban


Son Güncelleme: 29.11.2021 15:42
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YükselAksu
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