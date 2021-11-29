Yüksel Aksu kimdir? YönetmenYüksel Aksu’nun yer aldığı projeler

Tanınan yönetmenlerden birisi olan Yüksel Aksu'nun yönetmenliğini üstlendiği yapımlar izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Aksu, İftarlık Gazoz, Dondurmama Gaymak gibi komedi yapımlarının yönetmenliğini yapmıştır.
Yüksel Aksu kimdir?
1966 yılında Muğla’ya Ula ilçesinde dünyaya gelmiştir. İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Sinema ve Televizyon bölümünü bitiren Yüksel Aksu, aynı bölümde yüksek lisans eğitimi görmüştür.
İnce İnce Yasemince programının yönetmenliğini yapan Aksu, bu şekilde ismini duyurmuştur. İstanbul Üniversitesi’nde dersler veren Yüksel Aksu pek çok yapımın yönetmenliğini üstlenmiştir.
Yüksel Aksu’nun yer aldığı projeler
İftarlık Gazoz
Avlu
Sevdaluk
Zamanın Labirentinde Karşılaşma
Dondurmam Gaymak
Yılan Hikayesi
Anadolu’nun Son Göçerleri Sarıkeçililer
Underground Kadir
Sinema Çetesi
Entelköy Efeköy’e Karşı
Yüksel Aksu’nun rol aldığı yapımlar
Bizim Ev
Güle Güle
Kadın İsterse
Ulak
Rahat
Hicran Sokağı
Mutfakta Biri mi var
Sosyete Şaban