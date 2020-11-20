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YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Meryem Can videoyu kaldırdı!

Son günlerde sosyal medyayı çalkalayan olaylardan birisi YouTuber Meryem Can’ın fotoğrafının ifşa olduğunun iddiasıydı. Birçok vatandaşımız YouTuber Meryem Can’ın kim olduğunu, fotoğrafının ifşa olup olmadığını merak ediyor.

20 Kasım 2020 Cuma 12:20
YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Meryem Can videoyu kaldırdı!
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Sosyal medya YouTuber Meryem Can’ın fotoğrafının ifşasını konuşuyor. Son günlerde sosyal medyayı çalkalayan olaylardan birisi YouTuber Meryem Can’ın fotoğrafının ifşa olduğunun iddiasıydı. Birçok vatandaşımız YouTuber Meryem Can’ın kim olduğunu, fotoğrafının ifşa olup olmadığını merak ediyor.

Son günlerde arama motorlarında en çok aranan isimlerin başında gelen YouTuber Meryem Can’ın fotoğrafının ifşa olduğuna dair skandal haberler dolanıyor. YouTuber Meryem Can’ın YouTube platformunda tam 3.6 milyon takipçisi bulunmaktadır.

YouTuber Meryem Can Açıklama Yaptı


Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan YouTuber Meryem Can, görüntülerinin ifşa olduğu videoyu kaldırdığın söyledi. Olayın sebebine bakacak olursak, başarılı YouTuber "Kayıp Telefon İlanıyla Yalancıları Tespit Etmek" adlı bir video paylaştı. Videoda elinde telefonunu çeken YouTuber Meryem Can, galerisine girince kameraya çıplak fotoğrafları da yansıdı. YouTuber Meryem Can bunu farketmemiş olacak ki videoyu paylaştı. Ancak fotoğrafın kendisine ait olup olmadığı bilinmiyor. Çünkü çıplak bir kadın fotoğrafı var sadece.

Ancak sosyal medyada dönen iddialara göre o çıplak kadının YouTuber Meryem Can olduğu ifade edildi. Hatta Twitter’da Meryem Can İfşa diye bir etiket açıldı. Açıklamalarda bulunan YouTuber Meryem Can, ‘’Son videomda bir yanlışlık oldu. Ekibimiz Huawei ile çalışmaktadır. Bundan dolayı kameramanımla aynı telefonları kullanmaktayız. Zaten galeride de bana ait bir fotoğraf yok. Sadece prodüksiyon çalışmalarında kullanılmak üzere ekran görüntülerinin alındığı fotoğraflar bulunuyor. Ben başlangıçta bu görüntüleri farkedemedim. O kısmı bulmaya çalıştık ama bulamayınca videoyu sildim’’ dedi.

YouTuber Meryem Can Kimdir?

YouTube üzerinde tam tamına 3.6 milyon abonesi olan YouTuber Meryem Can, son derece aktif bir fenomendir. Medine Tayfur Sökmen Lisesi mezunudur. Yıldız Teknik Üniversitesi Edebiyat Bölümü’nü okudu. 3 kardeştirler. Bir erkek bir de kız kardeşi vardır. 1996 yılında Kartal’da dünyaya geldi. Şu an yine Kartal’da yaşamını sürdürüyor ve balık burcudur.

Kendisi 52 kilo olup 172 cm boyundadır. Kendi hesabında makyaj ve moda üzerine paylaşımlar yapmaktadır. İlk videosu çok izlenince günlük vloglar ve kapışma videoları çekmeye başladı. 7 Ağustos 2014 yılında YouTube platformuna katıldı. Instagram’da da 1.3 milyon kadar takipçisi vardır. Son zamanlarda keşfettiği 24 saat boyunca her şey başlığı altında videolar çekmektedir ve bu videolar izleyicileri, takipçileri ve hayranları tarafından oldukça fazla sevilmektedir. Önek verecek olursak, 24 saat boyunca her şey altın, 24 saat boyunca her şey siyah, 24 saat boyunca her şey kırmızı gibi videolar çekmektedir. Farklı tarzıyla sevilen bir YouTuber olarak dikkat çekiyor.



Son Güncelleme: 20.11.2020 12:20
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Anahtar Kelimeler:
Meryem CanYouTuber Meryem Can
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