İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte devlet desteği: 2 ay 2.841 TL!
Son Dakika
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...

YouTube kurallarını ihlal eden Enes Batur'a yasak geldi

YouTube topluluk kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile sosyal medya fenomeni Enes Batur'a video yüklememe cezası verildi. Daha önce de buna benzer ihlal nedeniyle cezalar alan fenomen, durumu düzelteceğini söyledi.

31 Mart 2021 Çarşamba 14:30
YouTube kurallarını ihlal eden Enes Batur'a yasak geldi
Takip Et:

YouTube fenomeni Enes Batur, sosyal medya platformunun topluluk kurallarını ihlal etmesinde dolayı ceza uygulandı. Batur, bir süre platforma video yüklemesi yapamayacağını duyurdu.

Türkiye'de en çok takipçi kitlesine sahip fenomenlerden biri olan YouTuber Enes Batur, platformun kendilerine sunduğu kurallar ile ilgili ihlal durumu yaratmasında dolayı şirketten ceza aldı. Aldığı ceza hakkında açıklama yapan Batur, söz konusu yasağı duyurarak, bir süre video yüklemeyeceğini bildirdi.

Durumu, yüklemek istediği 15 milyon aboneye özel çektiği içeriği paylaşmak isterken fark ettiğini söyleyen Enes Batur, 5 yıl önce yüklediği bir video yüzünden ihtar aldığını ve video yüklemesinin platform tarafından yasaklandığını ifade etti.

Bir süre öne buna benzer bir olaydan dolayı ihtar alan sosyal medya fenomeni, daha sonra yaptığı görüşmeler sonrası video paylaşım platformunun kendisine uyguladığı kısıtlamalarını kaldırmıştı.

 



Son Güncelleme: 31.03.2021 14:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Enes BaturYouTubeKural IhlaliCezaVideo Yasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çok Güzel Hareketler 2 Arif Güloğlu nereli, yaşı kaç?
Çok Güzel Hareketler 2 Arif Güloğlu nereli, yaşı kaç?
Çok Güzel Hareketler Bunlar Arif ne kanseri? ÇGHB 2 Arif Güloğlu kansere yakalandı
Çok Güzel Hareketler Bunlar Arif ne kanseri? ÇGHB 2 Arif Güloğlu kansere yakalandı
Rojin Haspolat kimdir? Rojin Haspolat kaç yaşında, nereli?
Rojin Haspolat kimdir? Rojin Haspolat kaç yaşında, nereli?
Murat Dilekli kimdir, nereli, kaç yaşında?
Murat Dilekli kimdir, nereli, kaç yaşında?
Reshad Strik müslüman mı? Reshad Strik nereli, evli mi?
Reshad Strik müslüman mı? Reshad Strik nereli, evli mi?
Bahar Candan neden hastanelik oldu, şiddete mi uğradı?
Bahar Candan neden hastanelik oldu, şiddete mi uğradı?

Popüler Haberler

Sevgiliye 1 Nisan şakaları - Sevgiliye en güzel Nisan 1 şakaları
İŞKUR'a başvuru yapan herkese 1300 TL ödeme! İŞKUR işsizlik maddi yardım ödemesi şartları ve başvuru işlemleriru yapın!
Akbank Direkt Belgesiz İmzasız 10 Bin TL
Star TV Kazara Aşk dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? Kazara Aşk ne zaman başlar?
Birçok bankaya borcu olana QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredisi
Acemi Anneler dizisindeki Hayat karakteri Kimdir? Cansın Yılmaz dizideki rolü ve hayatı
Emekli İkramiyesi 1.500 TL teklifi yasa teklifi mecliste! SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur emekli ikramiyesine zam olacak mı?
Corona virüs denizden bulaşır mı? Denize girerken neye dikkat etmeliyiz?
Aile Bakanlığı ödünç 2 bin TL para yardımı başvuru şartları nelerdir? Aile Bakanlığı ödünç para yardımı kampanyasından kimler nasıl faydalanabilir?
Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2021
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187. Bölüm fragmanı - Edho 23 Mart 2021 Salı fragmanı
22-28 Mart 2021 haftalık burç yorumları
Maraşlı hangi kitaptan uyarlama? Maraşlı orijinali ne?
O Ses Türkiye neden yok? 2021 O Ses Türkiye neden yayınlanmıyor, bu sene olmayacak mı?
Kırmızı Oda TV8 yeni bölüm, son bölüm izle - 19 Mart 2021 Cuma Kırmızı Oda 29. bölüm canlı izle
Kobi bankacılığında en iyi hizmeti sunan banka hangisidir? Mart 2021
SGK-SSK ve Bağkur'lu emekliye intibak zammı ödemesi yapılacak mı?
Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcıları 2021 yılında ne kadar maaş alıyor? Hazine ve Maliye Müfettiş Yardımcılığı görevleri nelerdir?
Emekli ek ödemelerinde güncelleme! Ek ödeme ne kadar olacak?
sicil affı çıktı mı? Hükümetten sicil affı ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı mı?
3 Ay ertelemeli anında 45 Bin TL borç kapatma kredisi veren bankalar ve kredi şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.