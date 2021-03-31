YouTube kurallarını ihlal eden Enes Batur'a yasak geldi

YouTube fenomeni Enes Batur, sosyal medya platformunun topluluk kurallarını ihlal etmesinde dolayı ceza uygulandı. Batur, bir süre platforma video yüklemesi yapamayacağını duyurdu.

Türkiye'de en çok takipçi kitlesine sahip fenomenlerden biri olan YouTuber Enes Batur, platformun kendilerine sunduğu kurallar ile ilgili ihlal durumu yaratmasında dolayı şirketten ceza aldı. Aldığı ceza hakkında açıklama yapan Batur, söz konusu yasağı duyurarak, bir süre video yüklemeyeceğini bildirdi.

Durumu, yüklemek istediği 15 milyon aboneye özel çektiği içeriği paylaşmak isterken fark ettiğini söyleyen Enes Batur, 5 yıl önce yüklediği bir video yüzünden ihtar aldığını ve video yüklemesinin platform tarafından yasaklandığını ifade etti.

Bir süre öne buna benzer bir olaydan dolayı ihtar alan sosyal medya fenomeni, daha sonra yaptığı görüşmeler sonrası video paylaşım platformunun kendisine uyguladığı kısıtlamalarını kaldırmıştı.