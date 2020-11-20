Youtube fenomeni Meryem Can kimdir? Nerede doğmuştur? Kaç yaşındadır?

Youtuber fenomeni olan Meryem Can, geçen günler yayınlamış olduğu bir videoda yaşadığı talihsiz olayın ardından sosyal medyada gündem olmuştu. Sosyal medyada adının bu kadar duyulmasından sonra herkes Meryem Can’ın kim olduğunu merak etmeye başladı.

Meryem Can Kimdir?

Ünlü bir Youtuber olan Meryem Can 9 Mart 1995 doğumludur. 3,6 milyonu aşkın aboneye sahiptir. Medine Tayfur Sökmen Lisesinden mezun olduktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Edebiyat Bölümünü tamamlamıştır.

Meryem Can kendisiyle birlikte toplam üç kardeştir. Balık burcudur.

İlk zamanlar moda ve makyaj videoları ile tanınmıştır. Belli bir kitle yakaladıktan sonra günlük vlog ve kapışma videoları çekmiştir.

Youtube kariyer hayatına 7 Ağustos 2014 de başlamıştır.

Resmi instagram takipçisi 1,3 milyonu geçmiş durumdadır.