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Yonca Evcimik'e haciz şoku! Evine haciz geldi
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Yonca Evcimik'e haciz şoku! Evine...

Yonca Evcimik'e haciz şoku! Evine haciz geldi

Sevilen şarkıcı Yonca Evcimik özel bir bankadan temin ettiği 1 milyon liralık kredi borcunu ödemede problem yaşayınca evine haciz geldi.

05 Ağustos 2020 Çarşamba 20:33
Yonca Evcimik'e haciz şoku! Evine haciz geldi
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Sevilen şarkıcı Yonca Evcimik bir bankadan çektiği 1 milyon lira kredi bocunu ödemeyince ipotekli olan evin satışı için banka harekete geçti.

 

Banka tarafından gönderilen ihtanamlere rağmen borç ödenmeyince banka harekete geçti.İcra Müdürlüğüne basvurularak evin satılık borçların ödenmesi istenirken Yonca Evcimik hakkında 900 bin TL lik takip başlatıldı.

 


 

Ev için biçilen tutar ise 3,5 milyon TL olduğu söylendi.

 

 

Çıkan haberler karşısında şok olan Yonca Evcimik basın açıklamasında bulundu.



Son Güncelleme: 05.08.2020 20:33
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