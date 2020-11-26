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Yonca Evcimik Ayıp Şeyler şarkı sözleri

Yonca Evcimik'in Ayıp Şeyler adlı şarkısının sözleri nelerdir? Yonca Evcimik'in Ayıp Şeyler şarkısı neden tepki gördü? Ayıp Şeyler şarkısı ne anlatıyor? Yonca Evcimik'in çıkardığı Ayıp Şeyler adlı şarkı insanlar tarafından tepkilere neden oldu.

26 Kasım 2020 Perşembe 18:03
Yonca Evcimik Ayıp Şeyler şarkı sözleri
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Yonca Evcimik’in Ayıp Şeyler Şarkısının Sözleri Olay Oldu!

Ünlü kadın şarkıcı Yonca Evcimik ‘ Ayıp Şeyler’ adlı şarkısındaki ifadeler ve performansıyla sosyal mecralarda eleştiri yağmuruna tutuldu. Yonca Evcimik’in eskiden rol aldığı Çılgın Bediş dizisinin senaristi olan Burak Akkul da yaptığı paylaşımda ‘ Yonca Evcimik öylesine bir şarkı yapmış ki, ben 20 yıl önce Çılgın Bediş’i yazdığıma pişman oldum’ sözlerini paylaştı.

Toplumsal konuları ele almış olduğu ‘ Ayıp Şeyler’ adlı şarkısında sergilediği performans büyük çapta tepkilere maruz kaldı. Rap yapmaya çalışan Yonce Evcimik şarkısındaki kullandığı sözlerde sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilere uğradı.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde birçok kişi Evcimik’in Ayıp Şeyler adlı şarkısında ‘cinsiyetçilik’ içerdiğini savundu ve tepki gösterdi.

Farkındalık Yaratmak İçin Bu Şarkıyı Yapmıştı

Yonca Evcimik, Ayıp Şeyler şarkısı hakkındaki yapmış olduğu açıklamada kadına, hayvana ve çocuklara yönelik şiddetlere yönelik farkındalık yaratmayı amaçladığını söyledi.

Ayıp Şeyler Şarkı Sözleri

"Ayıp Şeyler" şarkısında ise Evcimik, "Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle" ifadeleri geçiyor.

İşte Şarkının Sözleri:

 

Haksızlık, almış başını gitmiş

Dünyanın, çivisi çıkmış, mahvedilmiş

Edep ahlak terbiye yerlerde

Namusum acaba kimlerin elinde

Allah'ı para olmuş hepsinin

Ama bu özgür irade, yine de hep senin

Erkeklerin her zaman hedefi belli

Ama kadının fendi erkeği yendi

Amcaların kolunda cillop çıtırlar

Hepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlar

Tamam amcalar hiç aynaya bakmazlar fakat belki kıza bakınca kendi kızını hatırlar

Baylar ve hanımlar

Ezilen ve ezdiren kadınlar


Üstümüze gelen tüm adımlar

Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar

Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar

Yaptıklarınız sizi tanımlar

Artık silkelenin hadi kendinize gelin

Hey heyhey heyler hanımlar beyler

Bu kadar olmaz bunlar ayıp şeyler

Kadına, çoluk-çocuğa, hayvana şiddet, tecavüz, dayak kesmedi mi sizi uyan artık hemcinsim

Sen kadınsın zekisin

Ama bazen de gerçekten aşırı cinssin

Bakma sevgilime be kadın çıkacak adın

Mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma

Nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle

Açarsan mahremini içeri girer işte öyle

Uçkuruna sahip çıkamayandan

Yeteri kadar çekmedik mi? Dik dur ahlaklı ol ki

Seni hak ettiğin gibi sevsinler

İşte bak bu kadın, kadın gibi kadın desinler

Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar

Üstümüze gelen adımlar

Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar

Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar

Yaptıklarınız sizi tanımlar

Artık silkelenin hadi kendinize gelin

Hey heyhey heyler hanımlar beyler

Bu kadar olmaz bunlar ayıp şeyler...



Son Güncelleme: 26.11.2020 18:03
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Anahtar Kelimeler:
Yonca EvcimikAyıp ŞeylerşarkıŞarkı Sözü
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