Yonca Evcimik Ayıp Şeyler şarkı sözleri

Yonca Evcimik’in Ayıp Şeyler Şarkısının Sözleri Olay Oldu!
Ünlü kadın şarkıcı Yonca Evcimik ‘ Ayıp Şeyler’ adlı şarkısındaki ifadeler ve performansıyla sosyal mecralarda eleştiri yağmuruna tutuldu. Yonca Evcimik’in eskiden rol aldığı Çılgın Bediş dizisinin senaristi olan Burak Akkul da yaptığı paylaşımda ‘ Yonca Evcimik öylesine bir şarkı yapmış ki, ben 20 yıl önce Çılgın Bediş’i yazdığıma pişman oldum’ sözlerini paylaştı.
Toplumsal konuları ele almış olduğu ‘ Ayıp Şeyler’ adlı şarkısında sergilediği performans büyük çapta tepkilere maruz kaldı. Rap yapmaya çalışan Yonce Evcimik şarkısındaki kullandığı sözlerde sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilere uğradı.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde birçok kişi Evcimik’in Ayıp Şeyler adlı şarkısında ‘cinsiyetçilik’ içerdiğini savundu ve tepki gösterdi.
Farkındalık Yaratmak İçin Bu Şarkıyı Yapmıştı
Yonca Evcimik, Ayıp Şeyler şarkısı hakkındaki yapmış olduğu açıklamada kadına, hayvana ve çocuklara yönelik şiddetlere yönelik farkındalık yaratmayı amaçladığını söyledi.
Ayıp Şeyler Şarkı Sözleri
"Ayıp Şeyler" şarkısında ise Evcimik, "Sen kadınsın zekisin, ama bazen de gerçekten aşırı cinssin, bakma sevgilime be kadın çıkacak adın, mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma, nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle, açarsan mahremini içeri girer işte öyle" ifadeleri geçiyor.
İşte Şarkının Sözleri:
Haksızlık, almış başını gitmiş
Dünyanın, çivisi çıkmış, mahvedilmiş
Edep ahlak terbiye yerlerde
Namusum acaba kimlerin elinde
Allah'ı para olmuş hepsinin
Ama bu özgür irade, yine de hep senin
Erkeklerin her zaman hedefi belli
Ama kadının fendi erkeği yendi
Amcaların kolunda cillop çıtırlar
Hepsi çok şirin hepsi pıtırlar pıtırlar
Tamam amcalar hiç aynaya bakmazlar fakat belki kıza bakınca kendi kızını hatırlar
Baylar ve hanımlar
Ezilen ve ezdiren kadınlar
Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar
Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar
Yaptıklarınız sizi tanımlar
Artık silkelenin hadi kendinize gelin
Hey heyhey heyler hanımlar beyler
Bu kadar olmaz bunlar ayıp şeyler
Kadına, çoluk-çocuğa, hayvana şiddet, tecavüz, dayak kesmedi mi sizi uyan artık hemcinsim
Sen kadınsın zekisin
Ama bazen de gerçekten aşırı cinssin
Bakma sevgilime be kadın çıkacak adın
Mesaj atma kocama, gözünü dikme ocağıma
Nasıl bozuldunuz böyle haydi söyle
Açarsan mahremini içeri girer işte öyle
Uçkuruna sahip çıkamayandan
Yeteri kadar çekmedik mi? Dik dur ahlaklı ol ki
Seni hak ettiğin gibi sevsinler
İşte bak bu kadın, kadın gibi kadın desinler
Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar
Üstümüze gelen adımlar
Onlar erkek değil apaçık çoğu hadımlar
Baylar ve hanımlar ezilen ve ezdiren kadınlar
Yaptıklarınız sizi tanımlar
Artık silkelenin hadi kendinize gelin
Hey heyhey heyler hanımlar beyler
Bu kadar olmaz bunlar ayıp şeyler...