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Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl?

Pazartesi akşamı evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınan Burak Sergen son durumu hakkında bilgileri nişanlısı Nihan Ünsal açıkladı.

14 Nisan 2021 Çarşamba 17:14
Yoğun bakımda tedavi gören Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl?
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Evinde geçirdiği akciğer enfeksiyonu nedeniyle acilen hastaneye kaldırılıp yoğun bakıma alınan oyuncu Burak Sergen son durumu sevenleri tarafından merak ediliyordu. Son zamanların yıldız dizisi Sadakatsiz de ‘Haluk’ karakterini canlandıran Burak Sergen pazartesi günü ani bir fenalaşma ile hastaneye kaldırıldı. Solunum yollarında bir rahatsızlığı meydana gelen 60 yaşındaki oyuncu yoğun bakıma alındı.

Burak sergen in nişanlısı Nihan Ünsal, kendisi de doktorlardan gelecek en ufak iyi bir haberi duymak istediğini bunun yanı sıra durumunun hale stabil devam edip bir değişiklik olmadığını aktardı.

Nihal Ünsal: “Yeniden yapılan koronavirüs testleri negatif çıktı. Tedavisi yoğun bakımda devam ediyor" diye konuştu.

Burak Sergen Kimdir?

Burak Sergen 1961 yılında Ankara da dünyaya gelmiştir. Sanatçı olan Semih Sergen’in oğlu Toprak Sergen’in abisidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı’ndan eğitimini tamamlamıştır. Ankara Devlet Tiyatrosu'na oyuncu olarak atanmıştır. Ve halen devlet tiyatrolarında göreve devam etmektedir. Bir süre Konya Selçuk Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nda öğretim üyesi yaparak öğrencilere ders vermiştir. Ünlü dizilerden 'Kara Sevda', 'Çukur' ve 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizilerinin kadrolarında da yer almıştır.



Son Güncelleme: 14.04.2021 17:14
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BuraksergenPazartesiHalukYoğunbakımNihanünsal
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