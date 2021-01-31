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Yılmaz Morgül gerçek kürk mü giyiyor?

Geçtiğimiz dönemlerde Bülent Ersoy'un, kürklerini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlama isteğine karşı çıkan ve onu sertçe eleştiren Yılmaz Morgül; sosyal medya hesabında bulunan kürklü fotoğrafı ile gündeme oturdu. Peki Yılmaz Morgül gerçek kürk mü giyiyor? İşte detaylar...

31 Ocak 2021 Pazar 20:52
Yılmaz Morgül gerçek kürk mü giyiyor?
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Yılmaz Morgül’ün üstündekiler gerçek kürk mü?

2019 senesin sonlarına doğru Yılmaz Morgül, Bülent Ersoy’u yoğun eleştiriye tutmuştu. Yılmaz Morgül; Bülent Ersoy’un kürk koleksiyonunu Çağdaş Yaşamı Destekleme Deneği’ne bağışlayacağını söylemesi üzerine Bülent Ersoy’u sert bir şekilde eleştirmişti.

 

Yılmaz Morgül iddialarında, “Şov yapıyor, bir kürke servet harcıyor” şeklinde konuşmuştu. Birçok önceki açıklamasında ise Yılmaz Morgül, “Kürkü hayvanlar giyer.” Gibi açıklamalarda da bulunmuştu. Hatta bunu dediğinde kimi eleştirdiği adeta merak konusu olmuştu.

 

 

Şimdi sanki bunların hiçbiri olmamış gibi birde Yılmaz Morgül’ün sosyal medya hesabı Instagram arşivlerinde Yılmaz Morgül’ün kürk giymiş bir fotoğrafı meydana çıktı. Bunun üzerine sosyal medya Yılmaz Morgül’ün kürklü fotoğrafını konuşmaya başladı.



Son Güncelleme: 31.01.2021 20:52
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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz MorgülBülent ErsoyKürkYılmaz Morgül Kürk Mü Giyor
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