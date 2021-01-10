Yılmaz Erdoğan'ın yanındaki gizemli kadın kim?

Yapılan haberlere göre; Yılmaz Erdoğan, geçen cuma günü Etiler’deydi. Ünlü oyuncu, genç bir kadın ile ara sokaklarda gezerken kameralara yakalandı. Aniden karşılarına çıkan gazetecileri gören ikili paniğe kapıldı. Erdoğan ve arkadaşı hemen birbirlerinden uzaklaştı.

“Tamam kaybol!”

Erdoğan, soru soran muhabire “Tamam kaybol!” diyerek ters bir tepki verdi. Çok sinirlenen oyuncu, adımlarını hızlı atarak uzaklaştı. Erdoğan, muhabirlerin kendilerini takip etmediklerinden emin olabilmek içinse sık sık arkasına baktı.

Yılmaz Erdoğan, kameraları görünce yanındaki arkadaşından uzaklaştı. Gazetecilerin gittiği kanısına varan Yılmaz Erdoğan, birkaç dakika sonra arkadaşı ile yürümeye devam etti.

İki evlilik yaptı

1993-1998 yıllarında Sanem Oktar ile evlilik yaşayan Erdoğan'ın bu evliliğinden Berfin adında bir kızı olmuştu. 2006 tarihinde de Belçim Bilgin ile evlenen usta oyuncu, 2018 yılında boşanma kararı almıştı. Çiftin Rodin adında bir oğulları bulunmakta.