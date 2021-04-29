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Yılmaz Erdoğan'a olay tehdit!

Ünlü oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan evinin önünde şok eden bir tehditle karşılaştı. Bu durumun üzerine kendisini zor durumdan bırakan şüpheliden şikayetçe oldu. İşte detaylar...

29 Nisan 2021 Perşembe 21:55
Yılmaz Erdoğan'a olay tehdit!
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Geçtiğimiz günler içinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusuna şikâyette bulunduktan sonra olay medyaya da yansıdı. Bildirilene göre ünlü oyuncu Yılmaz Erdoğan şüpheli Nurettin K. Babasının kendisine borçlu olduğunu ve ödemediğini. Ardından da şu sözleri: “O kadar paran var ama babanın bana olan borcunu ödemiyorsun! Evinin önünde intihar edeceğim" mesaj yoluyla aktararak tehditler savunmuş. Araştırmalar sonucu şahısın Hakkâri’ de oturduğu tespit edildi.

Ardından içeriği ve sebebi bilinmeyen nedenden dolayı Erdoğan, şikayetinden vazgeçince dosya kapandığı açıklandı.




Son Güncelleme: 29.04.2021 21:55
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Anahtar Kelimeler:
YılmazerdoğanOyuncuYönetmenTehdit
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