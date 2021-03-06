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Yılmaz Erdoğan, yeni şiirinin klipinde Didem Soydan ile bir araya geldi!

Yılmaz Erdoğan, yeni şiiri 'Keşke Gelsen'in video klipini Youtube üzerinden paylaştı. Didem Soydan'ında bulunduğu klipin ardından Erdoğan, "Sevgili arkadaşım Didem Soydan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Klip kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutuldu.

06 Mart 2021 Cumartesi 12:53
Yılmaz Erdoğan, yeni şiirinin klipinde Didem Soydan ile bir araya geldi!
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Oyuncu, komedyen ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, yeni şiiri Keşke Gelsen'in Köyceğiz'de çekilen video klipini, Youtube’dan 2 Mart günü paylaşıma sundu. Romantik sahnelerinde bulunduğu klipe, manken Didem Soydan’da eşlik etti.

Olumlu eleştiriler aldı

Kısa süre içerisinde bini aşkın beğeni alan klip, takipçilerden olumlu eleştiriler aldı. Yılmaz Erdoğan, klipin ardından Instagram hesabından yapmış olduğu açıklamada, "Sevgili arkadaşım Didem Soydan'a ve eşsiz melodileri için Rahman Altın kardeşime gönülden teşekkür ediyorum." İfadelerine yer verdi.

Didem soydan'dan teşekkür yanıtı

Didem Soydan ise Erdoğan'ın teşekkür etmesi sonrasında sosyal medyada yer alan gönderiye şu cevabı verdi: "Beni onore ettiğiniz ve sizin gibi bir usta ile yan yana gelme şansı verdiğiniz için ne kadar teşekkür etsem azdır."



Son Güncelleme: 06.03.2021 12:53
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Anahtar Kelimeler:
Didem SoydanYılmaz ErdoğanKlip
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