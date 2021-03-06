Yılmaz Erdoğan, yeni şiirinin klipinde Didem Soydan ile bir araya geldi!

Oyuncu, komedyen ve yönetmen Yılmaz Erdoğan, yeni şiiri Keşke Gelsen'in Köyceğiz'de çekilen video klipini, Youtube’dan 2 Mart günü paylaşıma sundu. Romantik sahnelerinde bulunduğu klipe, manken Didem Soydan’da eşlik etti.
Olumlu eleştiriler aldı
Kısa süre içerisinde bini aşkın beğeni alan klip, takipçilerden olumlu eleştiriler aldı. Yılmaz Erdoğan, klipin ardından Instagram hesabından yapmış olduğu açıklamada, "Sevgili arkadaşım Didem Soydan'a ve eşsiz melodileri için Rahman Altın kardeşime gönülden teşekkür ediyorum." İfadelerine yer verdi.
Didem soydan'dan teşekkür yanıtı
Son Güncelleme: 06.03.2021 12:53