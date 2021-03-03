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Yılmaz Erdoğan ve Didem Soydan sosyal medyanın gündemine oturdu

Sanatçı Yılmaz Erdoğan ve Didem Soydan, sosyal medyanın gündemine oturdu. Usta sanatçı Yılmaz Erdoğan’ın yeni şiiri için çektiği klipte Yılmaz Erdoğan ile birlikte oynayan Didem Soydan, sosyal medyada günün konuşulan isimlerinden oldu.

03 Mart 2021 Çarşamba 21:32
Yılmaz Erdoğan ve Didem Soydan sosyal medyanın gündemine oturdu
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Hem yönetmenliğiyle hem şairliğiyle hem oyunculuğuyla hem de komedyenliğiyle büyük beğeni toplayan Yılmaz Erdoğan, yeni yazdığı şiir için klip çekti. ‘Keşke Gelsen’ isimli şiirine klip çeken usta isim, klibinde manken Didem Soydan ile birlikte oynadı. Didem Soydan’ın ve Yılmaz Erdoğan’ın klipteki yakınlığı büyük beğeni toplarken, klibi kısa süre içerisinde binlerce insan izledi. Sosyal medyada da gündem olan klip, hem Yılmaz Erdoğan’ı hem de Didem Soydan’ı günün en çok konuşulan isimlerinden yaptı. İşte klipten pozlar...



Son Güncelleme: 03.03.2021 21:32
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Anahtar Kelimeler:
Yılmaz ErdoğanDidem Soydan
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