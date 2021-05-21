Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk'ün yan yana olduğu anlar kameralara yansıdı!

Yılmaz Erdoğan, geçem ocak ayı içerisinde genç bir kadın ile sokak aralarında yürüdüğü esnada objektiflere yakalanmıştı. Bir anda karşılarında beliren muhabirler, çifti panikletmişti. Deneyimli oyuncu ve esrarengiz arkadaşı birbirlerinden hemen uzaklaşmıştı.

Birlikte görüntülendiler

Yılmaz Erdoğan'ın muhabirlere ters yanıt verdiği gün yanında bulunan genç kadının, 35 yaşında olan spor spikeri Damla Uğurtürk olduğu öğrenilmişti.

Yalanlamıştı

Damla Uğurtürk, Yılmaz Erdoğan ile birlikte olduğu yönünde çıkan haberlere, "Haberler doğru değil. Kamuyu daha fazla ilgilendiren işler yapıyoruz onlara da aynı ilgi göstermeniz dileğiyle. Sevgiler" ifadelerini kullanmıştı.

Alınan bilgilere göre, Yılmaz Erdoğan ve sunucu Damla Uğurtürk,'ın şampiyonluk kutlaması anında yine yan yana geldi. İkili, töreni beraber izledi.

Beşiktaş gecesini sundular

Beşiktaş Kulübü, 'Bırakmam Seni' kampanyasında Vodafone Park’ta 'Ödül Senin' gecesi yapılmış, organizasyon sunuculuğunu ise Yılmaz Erdoğan ile Damla Uğurtürk üstlenmişti.

Uğurtürk, daha sonrasında ünlü oyuncuyu, YouTube programında da konuk etti. İkilinin, bu buluşmaları esnasında yakınlaştığı ve aralarında bir ilişkinin filizlendiği söylendi.