Yıllara meydan okuyan Emel Sayın'ın yaşı şaşırttı

Güzel sesi ile kulakların pasını silen, başarılı oyunculuğu ile gözlere hitap eden Emel Sayın, kariyer hayatı boyunca her alanda insanların beğenisini topladı ve onların gönlünde taht kurdu. Özellikle de yer Tarık Akan, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Kemal Sunal, Halit Akçatepe gibi önemli sanatçı isimlerle yer aldığı Mavi Boncuk adlı dizi ile Yeşilçam’ın doruğuna ulaştı. Sayın’ın kariyeri kadar özel hayatı da ilgi gördü. Hayranlarının özel hayatı ile alakalı duyup da şaşırdığı bir konu ise Emel Sayın’ın yaşı oldu.

Hem sahnedeki duruşu ile hem de dizi ve filmlerde gösterdiği yetenek ile her nesilden insana hitap eden Emel Sayın, 20 Kasım 1945 doğumlu. Yani güzel sanatçı 76 yaşında ve yıllara meydan okuyor.