Yıllara meydan okuyan Emel Sayın'ın yaşı şaşırttı

Güzel sesi ile kulakların pasını silen, başarılı oyunculuğu ile gözlere hitap eden Emel Sayın, kariyer hayatı boyunca her alanda insanların beğenisini topladı ve onların gönlünde taht kurdu. Özellikle de yer Tarık Akan, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Kemal Sunal, Halit Akçatepe gibi önemli sanatçı isimlerle yer aldığı Mavi Boncuk adlı dizi ile Yeşilçam’ın doruğuna ulaştı. Sayın’ın kariyeri kadar özel hayatı da ilgi gördü. Hayranlarının özel hayatı ile alakalı duyup da şaşırdığı bir konu ise Emel Sayın’ın yaşı oldu.
Son Güncelleme: 15.05.2021 19:32