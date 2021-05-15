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Yıllara meydan okuyan Emel Sayın'ın yaşı şaşırttı

Hem güçlü sesi ile hem de başarılı oyunculuğu ile türk televizyonunun en önemli isimleri arasında yer alan Emel Sayın'ın yaşını duyanlar şok oldu. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan sanatçının yaşı duyanları şaşırttı. İşte Emel Sayın'ın yaşı...

15 Mayıs 2021 Cumartesi 19:32
Yıllara meydan okuyan Emel Sayın'ın yaşı şaşırttı
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Güzel sesi ile kulakların pasını silen, başarılı oyunculuğu ile gözlere hitap eden Emel Sayın, kariyer hayatı boyunca her alanda insanların beğenisini topladı ve onların gönlünde taht kurdu. Özellikle de yer Tarık Akan, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Kemal Sunal, Halit Akçatepe gibi önemli sanatçı isimlerle yer aldığı Mavi Boncuk adlı dizi ile Yeşilçam’ın doruğuna ulaştı. Sayın’ın kariyeri kadar özel hayatı da ilgi gördü. Hayranlarının özel hayatı ile alakalı duyup da şaşırdığı bir konu ise Emel Sayın’ın yaşı oldu.

Hem sahnedeki duruşu ile hem de dizi ve filmlerde gösterdiği yetenek ile her nesilden insana hitap eden Emel Sayın, 20 Kasım 1945 doğumlu. Yani güzel sanatçı 76 yaşında ve yıllara meydan okuyor.


Son Güncelleme: 15.05.2021 19:32
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Anahtar Kelimeler:
EmelSayınYaşSanatçı
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