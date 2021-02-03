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Yıllar sonra ortaya çıkan Tardu Flordun'u kimse tanıyamadı!

Bir zamanlar ekranlarda fırtına gibi esen ünlü oyuncu Tardu Flordun, yıllar sonra ortaya çıktı. Yaptırdığı estetik operasyon sonrası oyuncuyu kimse tanıyamadı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:03
Yıllar sonra ortaya çıkan Tardu Flordun'u kimse tanıyamadı!
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2000 yılında TV ekranlarında yayınlanan 'Evdeki Yabancı' dizisi ile tanınan ve daha sonra bir çok projede yer alan Tardu Flordun, 2005 yılında Pınar Altuğ ile 'Davetsiz Misafir''de oynayarak ününe ün katmıştı. 

Burada 'popstar Tarcan' rolü ile kalplere taht kuran yakışıklı oyucu daha sonra izlenme rekorları kıran 'Binbir Gece' dizisinde 'Kerem İnceoğlu' karakteri ile adından sürekli söz ettirmişti.

48 yaşındaki oyuncunun yıllar sonra ortaya çıkmasıyla birlikte sanatçının hayranları Tardu Flordun'u tanımakta zorlandılar. Yakışıklı oyuncunun yüzündeki değişikliği merak eden hayranları oyuncunun estetik operasyon yaptırdığını öğrendiler.

Uzun zamandır ortalıklarda görünmeyen Tardu Flordun'un yeni bir projeye başlayacağı ve bu proje için de bir operasyon geçirerek göz altındaki torbaları aldırdığı söylendi. Bu söylendi ise magazin gündemine bomba gibi düşerken ünlü oyuncunun son halini ise geçtiğimiz günlerde bir arkadaşı Flordun'un fotoğrafını yayınlamasıyla ortaya çıktığı belirtildi.



Son Güncelleme: 03.02.2021 19:03
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Anahtar Kelimeler:
Tardu FlordunSon HaliEstetik Operasyon
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