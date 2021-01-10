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Yılın ilk aşk bombası da İclal Aydın'dan geldi!

49 yaşındaki İclal Aydın gönlünü ünlü bir oyuncuya kaptırdı!

10 Ocak 2021 Pazar 23:53
Yılın ilk aşk bombası da İclal Aydın'dan geldi!
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Magazin dünyasına düşen son aşk bombası ünlü Yazar, gazeteci, sunucu ve oyuncu İclal Aydın’dan geldi.

Son olarak izleyici karşısına Ege'nin Hamsisi dizisinde boy göstermiş olan İclal Aydın ardından pandemi sürecinin patlak vermesiyle birlikte Urla'da sakin bir hayat yaşamaya başlamıştı.

Son günlerde vaktinin çoğunu yazdığı romanına ayıran İclal Aydın gönlünü kendi gibi oyuncu olan Erdinç Gülener'e kaptırdı. 49 yaşında olan İclal Aydın ile Erdinç Gülener'in eski arkadaş oldukları ve yıllar sonra yeniden görüşmeye başlamalarıyla arkadaşlıklarının daha da ilerlediği ve yakınlaşmaya başladıkları iddia edildi. 

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ve takipçilerine  sık sık paylaşımlarda bulunan ünlü oyuncu İclal Aydın hayranlarını mest etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda 18 yaşını kutlayan  kızı Zeynep Lal'in doğum gününü paylaştığı bu fotoğrafla kutlayan oyuncu İclal Aydın ve kızının güzelliği sosyal medyada epey konuşulmuştu.

Aydın ve Gülener'in okudukları üniversite yıllarında Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi yıllarından tanıştıkları ve yıllar sonra ortak olan bir arkadaşları sayesinde tekrar karşılaşarak görüşmeye başladıkları gelen bilgiler arasında. İkilinin çok iyi anlaştıkları ve ilişkilerinin iyi gittiği öğrenildi.

Sosyal medyada aktif olan ünlüler arasında olan İclal Aydın bir süre önce kızı Zeynep Lal’ın doğum gününde yapmış olduğu paylaşımı ile güzelliğine hayran bırakmıştı.



Son Güncelleme: 10.01.2021 23:53
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Anahtar Kelimeler:
Iclal AydınYeni AşkErdinç Gülener
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