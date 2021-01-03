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Yıldız Tilbe'ye şok! Müzik şirketinden Yıldız Tilbe’ye tazminat davası!

Albümlerinden elde edilen gelirlerden pay alamadığı iddiasıyla Avrupa Müzik’e tazminat davası açan ve davayı kaybeden Yıldız Tilbe’ye müzik şirketi Avrupa Müzik yalan beyanda bulunmaktan tazminat davası açtı.

03 Ocak 2021 Pazar 22:36
Yıldız Tilbe'ye şok! Müzik şirketinden Yıldız Tilbe’ye tazminat davası!
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Türkiye’nin en güçlü seslerinden biri olan ünlü sanatçı Yıldız Tilbe, 'Yürü Anca Gidersin', 'Haberi Olsun', 'Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım' ve 'Yıldızdan Türküler' isimli dört albümünden elde edilen gelirlerden pay alamadığını iddia ederek yapım şirketi Avrupa Müzik'e tam 20 bin TL’lik manevi tazminat davası açmış ve görülen mahkemede dava reddedilmişti.

 

'İHTİYAÇ SAHİPLERİNE DAĞITACAĞIM'

Yaşanan bu gelişme sonrasında Yıldız Tilbe sosyal medya hesabı üzerinden eski patronları hakkında açıklamalarda bulundu. Ünlü sanatçı davayı tekrar açacağını kazandığında ise her kuruşunu ihtiyaç sahiplerine vereceğini söyledi. Ayrıca müzik şirketinin her şeyi kitabına uydurduğunu hiç bir şey yapmamış gibi davrandıklarını ekledi.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI

Avrupa Müzik'in sahibi ise yaşanan bu durumla alakalı  Yıldız Tilbe'nin söylemiş olduğu iddialarına ilişkin Tilbe’ye karşı tazminat davası açtı. Şirket’in iddialarına göre, Yıldız Tilbe'nin kendileri ile sözleşmesi olduğu halde başka şirketle anlaştığını, kendilerine açtığı davayı kaybettiğini halde kendilerine karşı yalan beyanlarda bulunduğunu ileri sürdü. Avrupa Müzik Yıldız Tilbe’nin yalan beyanda bulunarak şirketlerini itibarsızlaştırdığını söyleyerek Yıldız Tilbe’ye karşı, 10 bin liralık manevi tazminat davası açtı.



Son Güncelleme: 03.01.2021 22:36
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Anahtar Kelimeler:
Yıldız TilbeDava
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