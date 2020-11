Yıldız Tilbe’nin Twitter'dan andığı Şeyh Said ve Seyit Rıza kimdir? Seyit Rıza olayı nedir?

Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan ünlü isimlerden olan Yıldız Tilbe, son olarak yaptığı paylaşım ile yeniden gündeme geldi. Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Şeyh Said ve Seyit Rıza’yı anan Tilbe magazin programlarına da konu oldu.

Ünlü sanatçı yapmış olduğu paylaşımında Şeyh Said ile Seyit Rıza’nın fotoğraflarına yer vererek “Allah’ın Rahmeti üzerinize olsun” ifadelerini kullandı. Aşağıdaki kısımda Yıldız Tilbe’nin o çok konuşulan paylaşımı yer alıyor.

Yıldız Tilbe’nin yapmış olduğu bu paylaşım sonrasında bazı kullanıcılar kendisine “vatan haini” suçlamasında bulundular. Kendisine yapılan bu suçlamalara da yanıt veren Tilbe şu ifadeleri kullandı:

“Ben mi Vatan hainiyim? Vatan hainleri, Vatana ait her değeri kültürü dili dini milleti kişiyi ağacı suyu toprağı hain görürler Vatan hainleri, tarihi de İngilizlerin ve yabancı ülkelerin yazdıkları yalan yanlış bilgilerden öğrenirler. Ben Türkiye Cumhuriyetiyim her şeyiyle her şeyimle”

Yıldız Tilbe kimdir?

Yıldız Tilbe, 1966 senesinde doğmuştur. Aslen Zaza kökenli olan şarkıcının şimdiye kadar pek çok şarkısı milyonlarca kişi tarafından dinlenmiştir. Sesi ile dinleyen herkesi mest eden başarılı sanatçı 1994 senesinde Delikanlım albümü ile Türkiye’yi kasıp kavurmuştur.

Seyit Rıza kimdir?

Yıldız Tilbe’nin paylaşımında andığı isimlerden biri olan Seyit Rıza Dersim hareketi olarak bilinen Dersim isyanının başlatıcısıdır. Tunceli doğumlu Seyit Rıza 1937 senesinde idam edilmiştir.

Şeyh Said kimdir?

Yıldız Tilbe’nin paylaşımında söz ettiği isimlerden bir diğeri olan Şeyh Said ise zamanında Zazaların içinde Nakşibendi şeyhi olarak tanınmıştır. Şeyh Said isyanının başlamasına neden olan Şeyh Said, 1925 senesinde idam edilmiştir.