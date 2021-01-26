Yıldız Tilbe'nin son halini görenler şaşkınlık içinde kaldı!

Şarkıları ve besteleriyle gönüllere taht kuran Yıldız Tilbe ilginç tarzı, açıklamaları ile sürekli gündemde bulunan sanatçılardan. Sürekli takipçilerinin diline düşen usta sanatçı, imajıyla da en çok konuşulanlar arasında.

Geçtiğimiz günlerde saçlarını asker traşı modelinde kestiren ve bu tarzıyla olay olan Tilbe, dün bir AVM çıkışında basın mensuplarıyla karşılaştı. Üzerindeki kıyafeti saçları ve makyajsız haliyle herkesi şaşkına çeviren Yıldız Tilbe'nin hayranları fotoğrafların altına kendisini böyle görmek istemedikleri hakkında bir çok yorum yazdı.

Sıfır makyajla dışarı çıkmayı tercih eden Yıldız Tilbe'nin kıyafet tercihi de sevenlerini şaşırttı. Gazetecilerle röportaj yaparken her zamanki sempatik tavırlarını sergileyen Tilbe, gazetecilerin sorularını yanıtlarken eksiklerini tamamlamak için alışverişe geldiğini ve çok soğuk olacağını düşünmediği için bu şekilde giyindiğini söyledi. Aracına binerek hızla oradan uzaklaşan Tilbe'nin hayranları ise başarılı sanatçıya seni böyle görmek istemiyoruz ifadeleri kullandılar.