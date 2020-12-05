Yıldız Tilbe'nin Hakan Altun'un paylaşımına yaptığı yorum şaşırttı!

Yıldız Tilbe’ye ait olan 'Su Olsam Sensiz Akmam’ şarkısını seslendirerek Twitter hesabı üzerinden yayınlayan Hakan Altun paylaşımının altına ise "Bu gece içimden geldi, ne güzel bir şarkısın sen Yıldız Tilbe’m” notunu düşerek paylaştı.

Gonca Vuslateri ile birlikte olan Hakan Altun’a Yıldız Tilbe’den yanıt gecikmedi. Paylaşımın altına "Ne oldu la Gonca dövdü mü sıkı dur yorulursun” yazan Yıldız Tilbe kısa süre sonra tweeti silerek kaldırdı.

Kısa bir süredir beraber olan Gonca Vuslateri Hakan Altun çifti, beraberliklerini doğrulamış, Vuslateri çekimde olduğunu söyleyerek Altun ile mutlu olduklarını açıklamıştı. Ayrıca ikili sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla da aşklarını duyurmuştu.