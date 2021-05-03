Yıldız Tilbe Tarkan'ı challengeye davet etti. Tarkan'ın cevabı dikkat çekti. Challenge nedir ne anlama gelir?

Sosyal medyada Challenge fırtınası esmeye devam ediyor. Dünya çapında pek çok İnstagram kullanıcısının belirli tema ve konularda birbirlerine meydan okumalar yapıyor. Son olarak Tarkan ve Yıldız Tilbe arasında geçen challenge konuşması ile Challenge nedir neden yapılır ne anlama gelir soruları gündem oldu.

Geçtiğimiz günlerde Yıldız Tilbe ve Tarkan arsında bir challenge diyaloğu geçti. Yıldız Tilbe sanatçıların başlattığı “Hepimiz İçin Ses Ver Türkiye” akımına katılmış ve Tarkan’ı da bu challengeye davet etmişti. Tarkan’ın cevabı ise oldukça ilginçti. Tarkan Yıldız Tilbe’ye “Yıldızım sen benim kıymetlimsin, seni çok severim ve geri çevirmek hiç istemem ama bu challenge ’ın nasıl bir amaca hizmet edeceğini pek anlamadım" diyerek yanıt verdi.

Challenge nedir?

Tarkan’ın bu yanıtının ardından challenge nedir, ne anlama gelir soruları gündem oldu.

Challenge İngilizce bir kelimedir. Kelime anlamı olarak meydan okuma anlamına gelmektedir. Sosyal medyada challenge ise şu anlama geliyor. Kullanıcılar bir tema ve bir konu belirliyor. Bu tema ile ilgili bir eylem gerçekleştiriyorlar ve bu anları post olarak paylaşıyorlar. Paylaşılan bu posta arkadaş çevresi etiketlenerek bu isimlere meydan okuduğunu söylüyor. Meydan okunan kişi de konuyla ilgili aynı eylemi gerçekleştiriyor ve başka arkadaşlarını etiketliyor bu şekilde challenge akımı gerçekleştirilmiş oluyor.

Sosyal medyada şu son dönem içinde bulunduğumuz durum nedeniyle çok daha fazla challengeler gerçekleştiriliyor. Dünya’nın dört bir yanında kullanıcılar çeşitli challengeler başlatıyor ve geniş kitleler bu akıma katılım sağlıyor. Salgın dönemi sosyal medyada geçen vaktin artışıyla challengelerle de artış gösteriyor.

Uzmanlar, challengeler esnasında paylaşılan özel bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi konusunda dikkatli olunması gerektiğini söylüyor ve kullanıcıları uyarıyor.