Yıldız Tilbe İbo Show'a katılacak mı?

Yıllar Önce bir İbo Show programında İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe arasında tatsız bir hadise yaşanarak ikilinin arasındaki ipler kopmuştu. İbo Show’un geçtiğimiz bölümünde İbrahim Tatlıses, “Yıldız Tilbe’nin ‘Kop Gel Günahlarından’ şarkısını "Yıldız’a ‘okuyabilir miyim?’ dedim. ‘Oku!’ dedi. Sonra şarkı yeniden patladı” dedi. Ardından şarkıyı Yıldız Tilbe’nin de yazmış olduğunu belirterek “Severiz. O bizim canımızdır" diyerek aralarındaki buzu eritmek için gönderme yaptı.

İstanbul Maslak’ta Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız Tilbe, İbo Show a yeniden katılıp katılmayacağı hakkında şöyle konuştu:“Bant yayınlarına katılmıyorum, canlı yayınlara gidiyorum” diyerek programa katılamayacağını, fakat İbrahim Tatlıses’le de küs olmadığını belirtti.