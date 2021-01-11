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Yıldız Tilbe İbo Show'a katılacak mı?

Geçtiğimiz yılın son aylarında ekranlara büyük giriş yapan İbo Show, yeni yılda da damga vurmaya devam ediyor. Yıllar önce bir İbo Show programında İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe arasında yaşanan gerginlik ikilinin arasının bozulmasına neden olmuştu. Magazin muhabirlerinin sorusunu yanıtlayan Yıldız Tilbe, İbo Show’a yeniden katılıp katılmayacağı hakkındaki akıllarda soru işareti bırakan soruya cevap verdi.

11 Ocak 2021 Pazartesi 19:39
Yıldız Tilbe İbo Show'a katılacak mı?
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Yıllar Önce bir İbo Show programında İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe arasında tatsız bir hadise yaşanarak ikilinin arasındaki ipler kopmuştu. İbo Show’un geçtiğimiz bölümünde İbrahim Tatlıses, “Yıldız Tilbe’nin ‘Kop Gel Günahlarından’ şarkısını  "Yıldız’a ‘okuyabilir miyim?’ dedim. ‘Oku!’ dedi. Sonra şarkı yeniden patladı” dedi. Ardından şarkıyı Yıldız Tilbe’nin de yazmış olduğunu belirterek  “Severiz. O bizim canımızdır" diyerek aralarındaki buzu eritmek için gönderme yaptı.

İstanbul Maslak’ta Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız Tilbe, İbo Show a yeniden katılıp katılmayacağı hakkında şöyle konuştu:“Bant yayınlarına katılmıyorum, canlı yayınlara gidiyorum” diyerek programa katılamayacağını, fakat İbrahim Tatlıses’le de küs olmadığını belirtti.



Son Güncelleme: 11.01.2021 19:39
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Anahtar Kelimeler:
YıldıztilbeIbrahimtatlısesIboshowDargınlıkTatlısesşarkıcıKopgelgünahlarımdan
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