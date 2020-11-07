Yıldız oyuncu Elçin Sangu'nun yeni projesi belli oldu: Bir Netflix filmi 9 Kere Leyla

Bir tv kanalında yayınlanan İyi Günde Kötü Günde dizisiyle bu sezon istenilen başarıyı yakalamayan Elçin Sangu’nun dizisi 6. Bölümü ile final yaparak ekranlara veda etmişti. Finalden dolu oldukça üzülen ve kanalı dizinin arkasında durmadığından yakınan Elçin Sangu yepyeni bir proje ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

9 KERE LEYLA FİLMİNİN KONUSU NE?

Elçin Sangu, Netflix’te gösterime girecek olan Ezel Akay imzalı 9 Kere Leyla filmi ile ekranlara dönüyor. Elçin Sangu filmde usta oyuncularve’le başrolleri paylaşacak. Aralık ayında yayınlanması planlanan filmin oyuncu kadrosu ise oldukça güçlü.

Ezel Akay'ın yönettiği 9 Kere Leyla, Haluk Bilginer zengin bir iş insanı olan Adem'i, Elçin Sangu Ademi’in genç sevgilisi Nergisi canlandırıyor. Filme birlikte olabilmek için Demet Akbağ’ın canlandırdığı Leyla ile ayılmaya çalışmasını konu alıyor. Adem’in Nergis ile birlikte olabilmek için 20 yıllık eşi Leyla’dan ayırılmaya çalışması, evlilikleri doğal yollarla bitirememesi. Bir evlilik iki aşk üç bela Dokuz kere Leyla...

