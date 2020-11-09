Her yıl yılbaşı gecesi çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle yılbaşında yapılacak kutlamalar merak ediliyor. Bu yıl yılbaşı gecesi 31 Aralık 2020 Perşembe gününe denk geliyor. Birçok kişi ise ünlü sanatçıların hangi mekanlarda sahne alacağını şimdiden araştırmaya başladı.
2021 yılbaşında sanatçılar hangi otelde sahne alacak?
Her yılbaşında eğlence mekanlarında sahne alan Hadise, Tarkan, Murat Boz, Demet Akalın, Hande Yener, Sıla, Hakan Altun, Alişan, Bülent Ersoy, Fatih Ürek, Ziynet Sali ve Gülben Ergen gibi sanatçıların yılbaşı programı henüz belli olmadı. Ünlülerin sahne alacağı eğlence mekanları açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
Son Güncelleme: 09.11.2020 09:25