Her yıl yılbaşı gecesi çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle yılbaşında yapılacak kutlamalar merak ediliyor. Bu yıl yılbaşı gecesi 31 Aralık 2020 Perşembe gününe denk geliyor. Birçok kişi ise ünlü sanatçıların hangi mekanlarda sahne alacağını şimdiden araştırmaya başladı.

2021 yılbaşında sanatçılar hangi otelde sahne alacak?

2020 yılı tüm dünya için oldukça zor bir yıldı. Koronavirüs başta olmak üzere afetler, savaş ve saldırılarda binlerce kişi hayatını kaybetti. 2020 yılının bitmesi dört gözle beklenirken, yılbaşı gecesi için şimdiden programlar yapılmaya başlandı. Koronavirüs nedeniyle eskisi gibi kutlamalar yapılması beklenmiyor ancak yine de ünlü sanatçılar kısıtlı katılım sayısı ile otellerde sahne alacak.

Her yılbaşında eğlence mekanlarında sahne alan Hadise, Tarkan, Murat Boz, Demet Akalın, Hande Yener, Sıla, Hakan Altun, Alişan, Bülent Ersoy, Fatih Ürek, Ziynet Sali ve Gülben Ergen gibi sanatçıların yılbaşı programı henüz belli olmadı. Ünlülerin sahne alacağı eğlence mekanları açıklandığında sizlerle paylaşacağız.