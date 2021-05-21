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Yeşim Ceren Bozoğlu'nun plajda boks torbasıyla verdiği pozlar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu

Yeşim Ceren Bozoğlu'nun plajda verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu! Kuruluş Osman'da hayat verdiği Hazal Hatun karakteri ile hafızalarda yer edinen ünlü oyuncumuz Yeşim Ceren Bozoğlu mayoyla çekildiği pozlarla beğeni yağmuruna tutuldu. İşte güzel oyuncunun o pozları...

21 Mayıs 2021 Cuma 18:47
Yeşim Ceren Bozoğlu'nun plajda boks torbasıyla verdiği pozlar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu
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Güzel oyuncumuz Yeşim Ceren Bozoğlu, 2017 senesinde mide küçültme ameliyatı geçirmiş ve 60 kilo vermişti. Fiziği ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, sosyal medyada spor yaptığı anlara yer verdi. Tatil sezonuna giren ünlü oyuncumuz, bikinisiyle plajda spor yaptığı anları Instagram hesabından hayranlarının beğenisine sundu.

Oldukça düzgün fiziğiyle oyuncumuz Bozoğlu'nun formda görüntüsüyse sosyal medyada gündem oldu.

Kum torbasıyla poz veren oyuncumuzun paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyadaki hayranları, Bozoğlu'nun kum torbasıyla vermiş olduğu pozlara "Yaktın buraları", "Her geçen gün daha da güzelleşiyorsun" yorumlarında bulunarak ünlü oyuncuya övgüler yağdırdı.

 


Son Güncelleme: 21.05.2021 18:47
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Anahtar Kelimeler:
YEŞİM CEREN BOZOĞLUTorbasıPlajBoks
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