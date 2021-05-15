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Yeşim Ceren Bozoğlu'nun deniz yatağındaki pozları çok beğenildi!

O Hayat Benim dizisiyle yıldızı parlayan Yeşim Ceren Bozoğlu, son fotoğraflarıyla çok konuşuldu. Bozoğlu'nun deniz yatağındaki pozları çok beğenildi! Verdiği kilolar ile adından söz ettiren ünlü isim sık sık mayolu fotoğraflarını paylaşıyor. İşte güzel oyuncunun son halleri...

15 Mayıs 2021 Cumartesi 09:50
Yeşim Ceren Bozoğlu'nun deniz yatağındaki pozları çok beğenildi!
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O Hayat Benim dizisindeki rolü için kilo alan Yeşim Ceren Bozoğlu, dizinin bitmesinin ardından mide küçültme ameliyatı olmuştu. Uyguladığı diyetle birlikte 60 kilo veren oyuncu, tatil sezonunu açtı. Ünlü oyuncunun deniz yatağındaki fotoğrafları çok beğenildi.

Doktorlar ve O Hayat Benim dizilerindeki kilolu haliyle bilinen Bozoğlu, 60 kilo vererek yeni bir imaj oluşturdu.

Eski halinden eser yok

Mide küçültme ameliyatı ile fazla kilolarından kurtulan 46 yaşındaki oyuncu, yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Verdiği kiloların ardından farklı birine dönüşen Bozoğlu, gündem oldu.

Deniz kızı olmak istedi

Güzel oyuncu, mayosuyla deniz yatağında fotoğraflar paylaştı. Bozoğlu, ben bir deniz kızı olmalıymışım dedi.

Güzel oyuncu birkaç gün önce de mayolu bir fotoğrafını paylaşmıştı. Oyuncunun fit görüntüsü dikkatlerden kaçmadı.

‘’Seni seviyorum’’

Tam kapanma öncesinde tatile çıkan Bozoğlu, bisiklet üstünde poz vererek, ‘’Bugünlerde en çok kendime, sonra dostlarıma hiç durmadan söylüyorum: Seni seviyorum’’ notunu düştü.

Bir daha rol için kilo almayacağım

Güzel oyuncu, kiloların bir kısmını rolü için aldığını ve vermekte zorlandığını itiraf etti. Bir daha hiçbir şey için kilo almayacağını belirtti.

46 yaşındaki oyuncu, bir dönem 110 kiloya kadar çıktı.


Son Güncelleme: 15.05.2021 09:50
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YEŞİM CEREN BOZOĞLUDenizMayoKilo Verdi
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