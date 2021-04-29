Yeşim Ceren Bozoğlu'nu gören tanıyamıyor. Son haliyle tüm dikkatleri üzerine çekti

Doktorlar. O Hayat Benim gibi dizilerle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla adeta büyülüyor. Geçtiğimiz yıllarda tüp mide operasyonu geçirmesinin ardından 50 kg veren Bozoğlu, karantina sürecinde de formuna dikkat etmeyi ihmal etmiyor. Sosyal medya paylaşımlarında adeta iğne ipliğe döndüğünü görünen Bozoğlu yeni imajıyla takipçilerinden tam not aldı.

Yeşim Ceren Bozoğlu sosyal medya hesabında beğeni toplamaya devam ediyor

Doktorlar, O Hayat Benim, Geniş Aile gibi dizileriyle akıllara kazınan Yeşim Ceren Bozoğlu başarılı oyunculuğunun yanı sıra dış görünüşüyle de oldukça konuşulan bir isim son olarak Kuruluş Osman dizisinde yer alan Bozoğlu sosyal medya hesabından sık sık fotoğraf paylaşıyor.

Yeşim Ceren Bozoğlu 2017 yılında fazla kilolarından dolayı tüp mide geçirmişti. Ameliyatın ardında 50 kg veren başarılı oyuncu adeta bambaşka bir insana dönüştü ve başta görenler tanıyamadı.

Ameliyattan sonraki süreçte de kilo kontrolüne devam eden oyuncu imaj değişikliğiyle oldukça beğenildi. Son paylaştığı fotoğraf binlerce beğeni aldı ve kullanıcılar tarafından güzel yorumlarla karşılandı. Karantina boyunca beslenmesine ve formuna dikkat eden Bozoğlu bu süreci oldukça verimli değerlendirdiğini takipçilerine gösterdi.