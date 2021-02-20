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Yeşim Ceren Bozoğlu yeni saç modelini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı

Doktorlar dizisindeki rolü ile tanınan ve şimdilerde Kuruluş Osman dizisinde Hazal Hatun karakterine hayat veren Yeşim Ceren Bozoğlu yeni saç modeli ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 19:08
Yeşim Ceren Bozoğlu yeni saç modelini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı
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Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu, geçtiğimiz 2017 yılında mide küçültme ameliyatı olmuş ve altmış kilo birden vermişti.

Doktorlar dizisindeki rolü ile tanınan Yeşim Ceren Bozoğlu, sonrasında kilo vererek adeta bambaşka birisine dönüşmüştü. Şu anda Kuruluş Osman dizisinde yer alan güzel oyuncu saç modelini değiştirerek kakül kestirdiği fotoğrafını paylaştı.

Yeni saçlarını sosyal medya hesabından paylaştı

İmajında değişikliğe giden Yeşim Ceren Bozoğlu kestirdiği kaküllü fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Güzel oyuncu fotoğrafının altına merhaba kakül, ben geldim notunu yazarak takipçileri ile paylaştı. Yeşim Ceren Bozoğlu’nun saç modelinin yanı sıra renginde de değişikliğe gidildiği gözlerden kaçmadı.



Son Güncelleme: 20.02.2021 19:08
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Anahtar Kelimeler:
YeşimcerenbozoğluSaç
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