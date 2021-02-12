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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nur İncegül yaşamını yitirdi!

Yeşilçam'ın usta isminden üzücü haber geldi! Yeşilçam döneminde göstermiş olduğu performansla adından sıkça söz ettiren Nur İncegül vefat etti. Alınan bu üzücü haber sonrasında usta oyuncunun sevenleri, yasa boğuldu.

12 Şubat 2021 Cuma 00:47
Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nur İncegül yaşamını yitirdi!
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Bir süreden beri Akciğer kanseriyle boğuşan Yeşilçam oyuncusu Nur İncegül yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz Salı günü vefat ettiği öğrenilen oyuncu, 77 yaşındaydı.

İncegül’ün vefatını sosyal medya hesabı üzerinden açıklayan Birtanem Candaner, "Bir süredir akciğer kanseriyle mücadele eden annemi kaybettik" ifadelerine yer verdi.

Diğer yandan ses sanatçısı ve seslendirme sanatçısı da olan İncegül’ün cenazesi aynı gün içerisinde toprağa verildi.

Nur İncegül kimdir?

Nur İncegül, 1944’de doğdu. Sinema sektörüne, Ümit Efekan’ın yönetmenliğini yaptığı 1984 yılı yapımı "Zavallılar" filmi ile başladı. İncegül’ün yer aldığı yapımların arasında "Tapılacak Kadın"," Yaşamak Haram Oldu", "Nisan Bitti", "Seven Kıskanır", "Yıkılmışım Ben", "Öksüzler", "Hasret", "Sevdiğimi Biliyorsun", "Yazgı", "Can Borcu", "Sevgiler Çiçek Gibi", "Bu Şehrin Geceleri", "Hedef", "Bir Avuç Sevgi", "Yalnız Değilsiniz", "Yalnızlar", "Sonsuza Yürümek", "Ölesiye Sevmek", "Aliye", "Zor Görev", "Hayat Çemberi" gibi filmlerde yer almaktadır. Diğer yandan seslendirme sanatçısı ve ses sanatçısı da olan Nur İncegül’ün plak çalışmaları ile beraber güfteleri de bulunmaktadır.

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 00:47
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Anahtar Kelimeler:
NurIncegülYeşilçam
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