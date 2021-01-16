İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu yeni halini ilk kez paylaştı!

Sanat dünyasının sevilen oyuncuları arasında bulunan Yeşilçam'ın usta ismi 66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu sosyal medyadan son halini paylaştı. Usta oyuncunun bu pozu takipçilerinden geçer not oldu.

16 Ocak 2021 Cumartesi 18:35
Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu yeni halini ilk kez paylaştı!
Takip Et:

Sanat dünyasının sevilen oyuncuları arasına ismini yazdıran yeşilçam'ın başarılı oyuncu Gülşen Bubikoğlu sosyal medya hesabından hafta sonuna özel paylaşım yaptı.

Binlerce filmde oynamış ve oyunculuğunun yanında güzelliği ile hafızalara kazınmış olan başarılı sanatçı Bubikoğlu sosyal medyayıda aktif kullanıyor ve 378 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Bubikoğlu'nun sevenlerine paylaştığı çok özel pozu kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı.

Başarılı oyuncu gözlüğü ile uyum içinde giydiği resminin altına herkese mutlu haftasonları notunuda düştü.

İŞte yeşilçamın usta ve en güzel oyuncu Gülşen Bubikoğlu'nun çok özel paylaşımı



Son Güncelleme: 16.01.2021 18:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gülşen BubikoğluYeşilçam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Deniz Akkaya'nın küvet pozu binlerce beğeni aldı!
Deniz Akkaya'nın küvet pozu binlerce beğeni aldı!
Dünyayı yöneten Rothschild ailesinin tek varisi yaşamını yitirdi!
Dünyayı yöneten Rothschild ailesinin tek varisi yaşamını yitirdi!
Pınar Altuğ yeni imajıyla göz doldurdu
Pınar Altuğ yeni imajıyla göz doldurdu
Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu çiftinden birinci yıl paylaşımı
Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu çiftinden birinci yıl paylaşımı
Serenay Sarıkaya Bebek'e taşınıyor
Serenay Sarıkaya Bebek'e taşınıyor
İştahlı iştahlı pirzola yediği anları kaydeden Nusret Gökçe'ye sosyal medyada tepki yağdı
İştahlı iştahlı pirzola yediği anları kaydeden Nusret Gökçe'ye sosyal medyada tepki yağdı

Popüler Haberler

Nescafe BMW 118i, iPhone 11 çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? Nescafe 3ü1 Arada çekiliş ve sonuç açıklama tarihleri
A101'de satılan E Scooty AS85 elektrikli scooter nasıl alınır mı? E Scooty AS85 elektrikli scooter inceleme ve kullanıcı yorumları
Osmaniye askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Açıktan üniversite başvuruları ne zaman yapılır? 2021 Açıktan üniversite başvuru tarihleri
A101 Marketde satılan Kiwi buharlı kırışık giderici özellikleri ve kullanıcı yorumları
Zümrüdü Anka final mi yapacak? FOX TV Zümrüdü Anka yeni bölüm var mı, yok mu?
2021 Survivor'da gerilim dolu anlar!
Tüvtürk araç muayene istasyonunda kredi kartı geçiyor mu?
Akrep dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Iğdır askere kaç gönderiyor? 2021 Iğdır merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Özel okul tercihlerinde nelere dikkat edilmeli? Meb'den 10 madde ile özel okul tercih rehberi
Nöbetçi noter sorgulama 19 Ocak 2020 Pazar illere göre nöbetçi noterlerin listesi
Netflix Türkiye, Temmuz ayı dizi ve filmleri!
Bilgisayar temizliği nasıl yapılır? Yazılım ve donanım temizliği
Falcao Galatasaray'da kaç numaralı formayı giyecek? İstanbul'a geliş tarihi belli oldu!
Manisa askere kaç gönderiyor? 2021 Manisa merkez ve ilçeleri celp dönemleri
BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt özellikleri
Seferberlik görev emri nedir, nereden ve nasıl öğrenilir?
Vakıfbank EFT ve Havale işlem ücreti 2021
Açık Lise nasıl çabuk bitirilir? En hızlı kredi toplama nasıl olur?
Çocukluk Çocukluk neden final kararı aldı? Çocukluk final nedeni ve tarihi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.