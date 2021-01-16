Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu yeni halini ilk kez paylaştı!

Sanat dünyasının sevilen oyuncuları arasına ismini yazdıran yeşilçam'ın başarılı oyuncu Gülşen Bubikoğlu sosyal medya hesabından hafta sonuna özel paylaşım yaptı.

Binlerce filmde oynamış ve oyunculuğunun yanında güzelliği ile hafızalara kazınmış olan başarılı sanatçı Bubikoğlu sosyal medyayıda aktif kullanıyor ve 378 binden fazla takipçisi bulunuyor.

Bubikoğlu'nun sevenlerine paylaştığı çok özel pozu kısa süre içinde binlerce etkileşim aldı.

Başarılı oyuncu gözlüğü ile uyum içinde giydiği resminin altına herkese mutlu haftasonları notunuda düştü.

İŞte yeşilçamın usta ve en güzel oyuncu Gülşen Bubikoğlu'nun çok özel paylaşımı