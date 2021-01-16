Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun yeni halini görenlerin ağzı açık kaldı!

Türk toplumunca "Yeşilçam'ın en güzel kadını" olarak görülen deneyimli oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerini büyülemeye devam ediyor.

İnstagram hesabını bir şekilde aktif kullanan 66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu, son olarak yeni imajını takipçileri ile paylaştı. Bubikoğlu, gözlük kullanmaya başladı.

Gözlükleri ile verdiği pozu İnstagram hesabından paylaşan Bubikoğlu, paylaşımında "Herkese iyi hafta sonları" ifadelerini kullandı.

Ayrıca deneyimli oyuncunun kıyafeti ile gözlüğünün aynı renk olması da dikkatlerden kaçmadı.