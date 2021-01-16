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Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun yeni halini görenlerin ağzı açık kaldı!

"Yeşilçam'ın en güzel kadını" olarak bilinen 66 yaşındaki deneyimli oyuncu Gülşen Bubikoğlu, yeni imajını ilk defa paylaştı. Sosyal medyada aktif olan Gülşen Bubikoğlu'nun fotoğrafı dikkatleri üzerine çekti. Pandemi nedeni ile evinden dışarı çıkmayan Bubikoğlu beğeni yağmuruna tutuldu.

16 Ocak 2021 Cumartesi 23:17
Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu'nun yeni halini görenlerin ağzı açık kaldı!
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Türk toplumunca "Yeşilçam'ın en güzel kadını" olarak görülen deneyimli oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile takipçilerini büyülemeye devam ediyor.

İnstagram hesabını bir şekilde aktif kullanan 66 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu, son olarak yeni imajını takipçileri ile paylaştı. Bubikoğlu, gözlük kullanmaya başladı.

Gözlükleri ile verdiği pozu İnstagram hesabından paylaşan Bubikoğlu, paylaşımında "Herkese iyi hafta sonları" ifadelerini kullandı.

Ayrıca deneyimli oyuncunun kıyafeti ile gözlüğünün aynı renk olması da dikkatlerden kaçmadı.



Son Güncelleme: 16.01.2021 23:17
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Anahtar Kelimeler:
GülşenBubikoğluYeşilçam
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