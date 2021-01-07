Yeniden yürümeye başlayan Mehmet Ali Erbil torunu ile bir araya geldi

Evinde düşmesi nedeni ile tedavi göre ve ardından kaçış sendromuna yakalanan Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz günlerde sevenlerini mutlu edecek bir haber vermişti. Erbil, fizyoterapi tedavisinin ardından yavaş yavaş yürüyebilmeye başladığını sevenleri ile paylaşmıştı.

Yürümeye başlamasının ardından Mehmet Ali Erbil ilk iş torunu Elisa’yı gördü. Kızı Sezin Erbil’in kızı olan Elisa’yı özlediğini sürekli dile getiren Mehmet Ali Erbil, arabasından gördü. Torununu gördüğü anları sosyal medya hesabından paylaşan Erbil, Canlarımla yazıp kızını etiketleyerek paylaştı. Bunun yanı sıra Torunumla buluştum hikayesini paylaşan ünlü şovmenin neşesi gözlerden kaçmadı.

İşte Mehmet Ali Erbil'in torunu ile buluştuğu o anlar..