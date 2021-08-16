Yeni şarkısıyla beraber hayranlarıyla buluşan Seda Sayan'ın son hali magazin dünyasını derinden sarstı

Bir yandan sunuculuk mesaisine devam bir yandan da müzik dünyasındaki işini sürdüren Seda Sayan, yeni sabah programı Sabahların Sultanı’nda ‘’Gel Günaha Girelim’’ isimli yeni şarkısını da hayranlarının beğenisine sundu. Fakat yeni şarkısının klibindeki hali magazin dünyasında adeta bomba etkisi yarattı.
Seda Sayan Tanınamadı
Sel Felaketleri Nedeniyle Program Ertelendi
Ünlü sanatçı Star TV’deki yeni programı Sabahların Sultanı’yla yeniden mesaisine geri dönecekti. Fakat yaşanan sel felaketleri sebebiyle program ertelendi. Seda Sayan, Instagram hesabından programın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara baş sağlığı diledi.
Son Güncelleme: 16.08.2021 15:17