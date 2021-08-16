Yeni şarkısıyla beraber hayranlarıyla buluşan Seda Sayan'ın son hali magazin dünyasını derinden sarstı

Bir yandan sunuculuk mesaisine devam bir yandan da müzik dünyasındaki işini sürdüren Seda Sayan, yeni sabah programı Sabahların Sultanı’nda ‘’Gel Günaha Girelim’’ isimli yeni şarkısını da hayranlarının beğenisine sundu. Fakat yeni şarkısının klibindeki hali magazin dünyasında adeta bomba etkisi yarattı.

Seda Sayan Tanınamadı

Sel Felaketleri Nedeniyle Program Ertelendi

Kanal D’de yayınlanan Gelinim Mutfakta programından olaylı bir şekilde ayrılan Seda Sayan, Demet Akalın ile yaşadığı gerginlik nedeniyle haftalarca magazin gündeminin tepesinde yer almıştı. Gel Günaha Girelim şarkısının klibini de paylaşmayı planlayan Seda Sayan, uygulanan shop ve yüz filtreleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu. Fiziğiyle herkesin takdirini kazanan ünlü sanatçı yüz filtrelerinin sırıtması sebebiyle alay konusu oldu.

Ünlü sanatçı Star TV’deki yeni programı Sabahların Sultanı’yla yeniden mesaisine geri dönecekti. Fakat yaşanan sel felaketleri sebebiyle program ertelendi. Seda Sayan, Instagram hesabından programın ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlara baş sağlığı diledi.