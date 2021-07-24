Yeni bir proje için imajını yenileyen Sarp Akkaya'yı görenler tanıyamadı!

Son olarak Çukur dizisinde rol alan Sarp Akkaya, yeni imajıyla bambaşka biri oldu. Oyuncu BLU TV’de yayınlanan Saygı dizisiyle anlaştı.

Sarp Akkaya’nın yeni dizisi belli oldu: Saygı

Başrolünde Nejet İşler’in rol aldığı Saygı dizisine bomba bir transfer yapıldı. Bu zamana kadar yer aldığı projeler için saç ektiren ve peruk taktıran Akkaya yeni dizisi için bambaşka bir imaja büründü. Ünlü oyuncuyu yeni haliyle görenlerse tanımakta zorlandı.

Yeni proje, yeni imaj!

Sarp Akkaya yeni projesi için imajını değiştirir değiştirmez yeni halini sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi. Kullanıcıların kimisi Akkaya’nın yeni imajını beğenirken, kimisi de, “Abi ne yaptın kendine? Kellik bir insana meğer bu kadar yakışırmış” gibi yorumlarda bulundu.