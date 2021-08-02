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Yenenler çiftinde intikam ateşi büyüyor! Eser Yenenler eşi Berfu Yenenler'e öyle bir şey yaptı ki...

Magazin dünyasının en samimi çiftleri arasında şüphesiz ki Eser ve Berfu Yenenler çiftinin de yeri var. Gerek kariyer hayatları gerek evlilikleriyle büyük bir kitleye ulaşan çift sosyal medyanın en sevilen isimleri arasında yer alıyor. Eşiyle uğraşmayı seven Eser Yenenler, bu işe oğlunu da katarak Berfu Yenenler’e öyle bir şey yaptı ki herkes şok oldu…

02 Ağustos 2021 Pazartesi 21:58
Yenenler çiftinde intikam ateşi büyüyor! Eser Yenenler eşi Berfu Yenenler'e öyle bir şey yaptı ki...
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Berfu Yenenler sosyal medyadan yayınladığı ev halleriyle binlerce beğeniye ulaşıyor. 2017’de mutlu bir beraberliğe adım atlayan çift ardından evlenerek 2 erkek çocuk sahibi oldu. Üçüncü çocuk için sessizliklerini koruyan çift paylaştıkları fotoğrafla 2023 mesajını verdi.

Çift sosyal medyada çok tatlı gözüküyor olsalar da birbirleriyle uğraşmayı ihmal etmiyorlar. Birbirlerine yaptıkları şakaları sosyal medyadan paylaşan ünlü çiftten Eser Yenenler, son hamlesiyle herkesi şok etti.

Annesini tanımadı!

Oğluna Angeline Jolie’nin resmini gösteren Eser Yenenler, onun kim olduğu sorusunu sordu ve oğlundan anne yanıtını aldı. Yenenler’in bu hareketi herkesi şok ederken, eşinin intikamı yakındır dedirtti.


Son Güncelleme: 02.08.2021 21:58
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Anahtar Kelimeler:
Berfu YenenlerEser Yenenler
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