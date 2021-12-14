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Yelda Püsküllü kimdir, nerede doğmuştur? Yelda Püsküllü evli mi? Yelda Püsküllü kaç yaşında?

Yelda Püsküllü kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Yelda Püsküllü’nün hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

14 Aralık 2021 Salı 05:19
Yelda Püsküllü kimdir, nerede doğmuştur? Yelda Püsküllü evli mi? Yelda Püsküllü kaç yaşında?
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Yelda Püsküllü kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Yelda Püsküllü’ün hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Yelda Püsküllü kimdir? Nereli ve kaç yaşındadır?

Yelda Püsküllü’nün yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Yelda Püsküllü aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Yelda Püsküllü, Star TV kanalında yayınlanmış olan Nefes Nefese isimli diziyle ilk dizi oyunculuk deneyimini yaşamıştır. Tiyatro oyunlarında sahneye çıkan oyuncu, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitimine devam etmektedir.

Adana’da doğan oyuncunun doğum tarihi, boy ve kilo gibi bilgileri bulunmamaktadır.


Son Güncelleme: 14.12.2021 05:19
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Anahtar Kelimeler:
Yelda PüsküllüHayatıKimdirNefes Nefese
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