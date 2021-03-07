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Yavuz Bingöl kim, kaç yaşında? Yavuz Bingöl'ün sanat hayatı

Katıldığı TV programları ile adından söz ettiren Yavuz Bingöl’ün hayatına dair detaylar da merak ediliyor. Peki Yavuz Bingöl kim, kaç yaşında? İşte Yavuz Bingöl’ün biyografisi!

07 Mart 2021 Pazar 11:37
Yavuz Bingöl kim, kaç yaşında? Yavuz Bingöl'ün sanat hayatı
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Bingöl, 7 Ekim 1964 İstanbul doğumludur. Edebiyat öğretmeni olan babası Kars Sarıkamış’lı annesi ise Kars Sarıkamış’lı halk ozanı müzisyen Şahsenem Bacı’dır. Bingöl, babasının mesleğinden dolayı ilköğrenimini Konya, İstanbul ve Ankara illerinde 5 ayrı okulda almıştır. Ortaokula giderken ise Ankara Devlet Konservatuvarı’nın sınavlarını kazanıp piyano ile kono bölümüne girmiştir.

Bingöl, 1986 senesinde müzisyen arkadaşı Nihat Aydın’la birlikte “Umuda Ezgi” grubunu kurmuş ve protest müzik ile kariyerine başlamıştır. Bingöl, kariyer hayatı boyunca Türkiye ile yabancı birçok ülkede solo konserler vermiştir.

Oyunculuk alanında da başarılı olan Bingöl, Sadri Alışık Kültür Merkezi prodüksiyonu olan 72. Koğuş ile Keşanlı Ali Destanı’nda başrol oynamıştır.



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:37
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