Yavuz Bingöl kim, kaç yaşında? Yavuz Bingöl'ün sanat hayatı

Bingöl, 7 Ekim 1964 İstanbul doğumludur. Edebiyat öğretmeni olan babası Kars Sarıkamış’lı annesi ise Kars Sarıkamış’lı halk ozanı müzisyen Şahsenem Bacı’dır. Bingöl, babasının mesleğinden dolayı ilköğrenimini Konya, İstanbul ve Ankara illerinde 5 ayrı okulda almıştır. Ortaokula giderken ise Ankara Devlet Konservatuvarı’nın sınavlarını kazanıp piyano ile kono bölümüne girmiştir.
Oyunculuk alanında da başarılı olan Bingöl, Sadri Alışık Kültür Merkezi prodüksiyonu olan 72. Koğuş ile Keşanlı Ali Destanı’nda başrol oynamıştır.
Son Güncelleme: 07.03.2021 11:37