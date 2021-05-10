Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ve verdiği cesur pozlarla magazin gündeminde sürekli yer alan Yasmin Erbil, en çok konuşulanlar arasında yer alıyor.

250 bini geçkin Instagram hesabından son pozlarını yayınlayan Yasmin Erbil, deyim yerindese yine sosyal medyayı yıktı geçti.

Babası tarafından uygulanan sansürlerini de umursamayan ünlü güzel, annesi Nergis Kumbasar'a süper mini elbisesiyle verdiği pozları Insztagram hesabından yayınlayarak yine adından söz ettirdi.

Yasmin Erbil'in pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.