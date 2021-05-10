İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri için banka mesai saatleri değişti!
Son Dakika
Emekli maaşı ve ikramiye ödemeleri...

Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı

Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, Instagramdan paylaştığı son fotoğraflarla takipçilerinden tam not aldı. Annesine verdiği pozları yayınlayan Erbil, sosyal medyayı yıktı geçti.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 23:04
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Takip Et:

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan ve verdiği cesur pozlarla magazin gündeminde sürekli yer alan Yasmin Erbil, en çok konuşulanlar arasında yer alıyor.

250 bini geçkin Instagram hesabından son pozlarını yayınlayan Yasmin Erbil, deyim yerindese yine sosyal medyayı yıktı geçti.

Babası tarafından uygulanan sansürlerini de umursamayan ünlü güzel, annesi Nergis Kumbasar'a süper mini elbisesiyle verdiği pozları Insztagram hesabından yayınlayarak yine adından söz ettirdi.

Yasmin Erbil'in pozları beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.


Son Güncelleme: 10.05.2021 23:04
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Uasmin ErbilSüper Mini ElbiseİnstagramMehmet Ali Erbil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şeyma Subaşı evleniyor mu? Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi ne zaman evleniyorlar?
Şeyma Subaşı evleniyor mu? Şeyma Subaşı Mohammed Al Saloussi ne zaman evleniyorlar?
Nefise Karatay kimdir? Nefise Karatay kaç yaşında, evli mi?
Nefise Karatay kimdir? Nefise Karatay kaç yaşında, evli mi?
Efe Güray kimdir ne zaman, neden öldü? Efe Güray ölüm sebebi ve hakkında bilgiler
Efe Güray kimdir ne zaman, neden öldü? Efe Güray ölüm sebebi ve hakkında bilgiler
Demet Özdemir'e Övgüler Gelmeye Devam Ediyor
Demet Özdemir'e Övgüler Gelmeye Devam Ediyor
Pınar Altuğ'dan Samimi Estetik Açıklaması Geldi
Pınar Altuğ'dan Samimi Estetik Açıklaması Geldi
Şeyma Subaşı hamile mi? Instagram magazin sayfasından bomba iddia
Şeyma Subaşı hamile mi? Instagram magazin sayfasından bomba iddia

Popüler Haberler

Whatsapp gibi konuşma programları 2021
2021 Yeni normalleşme planı nasıl olacak?
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu kaç gün tutulur? Şevval orucu hükmü
Canlı izle Konyaspor Trabzonspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Konya - TS maçı Selçuk Sports Netspor izle
Masumlar Apartmanı finalini ne zaman yapacak? Sezon finali kaçıncı bölüme denk gelecek? Naci devam edecek mi?
Apple'dan Durdurma Karar Geldi. İOS 14.5 Sürüm Hataları Neden Oldu?
2021 Arefe günü bankalar açık mı, yarım gün mü, tam gün mü çalışıyor?
Konyaspor Trabzonspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Trabzon Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Yurtiçi, MNG, Aras, Sürat kargo Arefe günü açık mı? Arefe günü kargo çalışma saatleri
2021 İlave tediye ne kadar, yattı mı? Kamu işçisinin ilave tediyeleri ne zaman ödenecek?
BİM'de satılan Kiwi katı meyve sıkacağı nasıl alınır mı? Kiwi katı meyve sıkacağı inceleme ve kullanıcı yorumları
Diploma Sorgulama Sistemi nedir? YÖK DSS giriş yapılır? E- devlet üzerinde giriş yapılabilir mi?
Whatsapp gizlilik sözleşmesi için son tarih ne zaman? Whatsapp sözleşmesi kabul edilirse ne olur?
Evlilik yeterlilik belgesi nedir? 2021 evlenme prosedürü
Camdaki Kız 6.bölüm fragmanı ve 13 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal D
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler
TRT1 Hayatın Ritmi programı sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir?
Mercan Kimya halka arz ne zaman gerçekleşecek?
Masum 415. bölüm Kanal 7 canlı izle – 11 Mayıs 2021 Salı tek parça Masum yeni son bölüm izle
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Yanak Estetiği fiyatları ne kadar? 2021 yılı Bişektomi (Hollywood Yanağı) fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.