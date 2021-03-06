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Yasmin Erbil paylaşımıyla olay oldu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı olan Yasmin Erbil son paylaşımıyla yine olay oldu.

06 Mart 2021 Cumartesi 20:52
Yasmin Erbil paylaşımıyla olay oldu
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Tanınan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı olan 25 yaşındaki Yasmin Erbil olaylı ve iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Sosyal medyayı aktif kullanan ve şu sıralar yoğun oyunculuk eğitimlerine kendini veren Erbil kızı derin dekolteli elbisiyle verdiği pozu renksiz olarak takipçileriyle paylaştı.

Sanal alemde binlerce takipçisi bulunan ve her geçen gün hayran kitlesini artıran Yasmin Erbil'in bu paylaşımı binlerce kişi tarafından beğenildi.

Erbil bu iddalı fotoğrafının altına 'Gözyaşlarını başka bir güne sakla' notunu düşmeyide ihmal etmedi.

Öte yandan Yasmin Erbil geçtiğimiz yaz aylarında babasının hastanede tedavi gördüğü dönemde yapmış olduğu paylaşımlar sebebiyle bazı takipçilerinden tepkiler almıştı.

İşte güzel yıldız Yasmin Erbil'in paylaştığı birbirinden iddialı o pozları

 

 

 



Son Güncelleme: 06.03.2021 20:52
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Anahtar Kelimeler:
Yasmin ErbilMehmet Ali Erbil
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