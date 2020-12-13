Yasmin Erbil olaylı pozlarına devam ediyor

Sosyal medyada fenomen olma yolunda hızla ilerleyen ve her geçen gün takipçi sayısını artıran Yasmin Erbil diğer yandan olaylı pozlarına devam ediyor.

Ünlü Şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı olan Yasmin Erbil geçtiğimiz gün babasının sanal alemde paylaştığı sansürlediği fotoğraf ile konuşulurken, Erbil kızından yeni bir poz geldi.

Babasına inat bu şekilde paylaşımlar yaptığı bile iddia edilen Yasmin Erbil'in doğum gününde babası Mehmet Ali Erbil kendi hesabından kızının pasta başındaki fotoğrafına ufak bir sansür uyguladıktan sonra paylaşmıştı.

Diğer yandan Yasmin Erbil yaz tatili boyunca takipçilerine epey iddialı pozlar paylamış ve babasının hastanede olduğu zamanlarda yaptığı paylaşımlar yüzünden bazı takipçilerinden eleştiriler almıştı.

Yasmin Erbil son ınstagram'da son paylaştığı pozuyla yine konuşuldu.

İşte genç ve güzel fenomen Yasmin Erbil'in birbirinden özel o pozları