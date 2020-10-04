Yasmin Erbil gecelikli pozlarıyla büyük beğeni topladı

Sansasyonel fotoğraflarıyla sürekli gündem olan Yasmin Erbil, bu sefer siyah geceliğiyle pozlar verdi. Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil gibi devamlı gündeme geliyor. Yasmin Erbil Instagram hesabından son paylaşımlarında geceliğini gösterdi.

Yasmin Erbil Instagram’dan yaptığı paylaşımda siyah geceliğiyle pozlar verdi. Erbil’in yeni fotoğrafları büyük beğeni topladı. Siyah ip askılı geceliğiyle özçekim ve ayna pozu veren Erbil, binlerce beğeni ve yorum almayı başardı.