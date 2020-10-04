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Yasmin Erbil gecelikli pozlarıyla büyük beğeni topladı

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Yasmin Erbil'in Instagram'dan paylaştığı gecelikli pozları büyük beğeni topladı.

04 Ekim 2020 Pazar 18:57
Yasmin Erbil gecelikli pozlarıyla büyük beğeni topladı
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Sansasyonel fotoğraflarıyla sürekli gündem olan Yasmin Erbil, bu sefer siyah geceliğiyle pozlar verdi. Yasmin Erbil babası Mehmet Ali Erbil gibi devamlı gündeme geliyor. Yasmin Erbil Instagram hesabından son paylaşımlarında geceliğini gösterdi.

Yasmin Erbil Instagram’dan yaptığı paylaşımda siyah geceliğiyle pozlar verdi. Erbil’in yeni fotoğrafları büyük beğeni topladı. Siyah ip askılı geceliğiyle özçekim ve ayna pozu veren Erbil, binlerce beğeni ve yorum almayı başardı.




Son Güncelleme: 04.10.2020 18:57
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Anahtar Kelimeler:
Yasmin ErbilMagazinMehmet Ali Erbil
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