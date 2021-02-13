Yasmin Erbil, derin göğüs dekolteli elbisesiyle takipçilerini mest etti

Şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar’ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce dekoltesi babası tarafından sansürlenen Erbil, bu kez sansürsüz fotoğraflarını paylaştı.

Takipçilerinden beğeni yağdı

Siyah dekolteli elbisesiyle poz veren Yasmin Erbil, kusursuz fiziği ile takipçilerini mest etti. 25 yaşındaki Erbil’in yürek hoplatan fotoğrafları takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o pozlar: