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Yasmin Erbil, derin göğüs dekolteli elbisesiyle takipçilerini mest etti

Sosyal medyada paylaşımlarıyla adından söz ettiren Yasmin Erbil, derin göğüs dekolteli elbisesiyle takipçilerini mest etti. Erbil'in pozlarına beğeni yağdı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 18:39
Yasmin Erbil, derin göğüs dekolteli elbisesiyle takipçilerini mest etti
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Şovmen Mehmet Ali Erbil ve oyuncu Nergis Kumbasar’ın kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Daha önce dekoltesi babası tarafından sansürlenen Erbil, bu kez sansürsüz fotoğraflarını paylaştı.

Takipçilerinden beğeni yağdı

Siyah dekolteli elbisesiyle poz veren Yasmin Erbil, kusursuz fiziği ile takipçilerini mest etti. 25 yaşındaki Erbil’in yürek hoplatan fotoğrafları takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o pozlar:

 



Son Güncelleme: 13.02.2021 18:39
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Anahtar Kelimeler:
Yasmin ErbilDekolteMehmet Ali Erbil
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