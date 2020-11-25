Yaslen Clemente'den yürek hoplatan paylaşım

Ünlü fitness modeli Yaslen Clemente yaptığı paylaşımlar sayesinde sanal alemde ününe ün katarak en çok kazanan isimler arasında yerini aldı.

Yaşanan karanita sürecini bahçeli evinde geçiren Yaslen Clemente paylaşımlarıyla takipçilerini heyecanlandırmıştı.

Ünlü Modelin paylaştığı fitness videoları ve videoları çekerken verdiği çok özel pozları takipçileri tarafından binlerce kez beğenilmiş ve yorum yağmuruna tutulmuştu.

Cesur paylaşımlarına devam eden ünlü model Yaslen Clemente son olarak evinden yaptığı iddialı paylaşım ile hayranlarının yüreklerini hoplattı.

Tripleks evinin merdivenlerine oturan güzel model kırmızı iç çamaşırıyla verdiği poz olay oldu.

Yaslen Clemente'nin iç çamarşırlı bu poz takipçileri tarafından kısa süre içide beğeni yağmuruna tutuldu.

Bu pozunu ardından paylaşımına bahçede devam eden ünlü model, iddialı bikinisiyle kısa bir videoyu takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte Yaslen Clemente'nin birbirinden iddialı o çok özel pozlarından bir kaçı