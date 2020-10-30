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Yaslen Clemente takipçilerini heyecanlandırıyor!

24 yaşındaki ünlü model Yaslen Clemente sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile hayranlarının heyecanlandırmaya devam ediyor..

30 Ekim 2020 Cuma 19:28
Yaslen Clemente takipçilerini heyecanlandırıyor!
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Podyumlarda olduğu kadar sanal aleminde aranan yüzlerinden olan ABD'li model Yaslen Clemente sanal alemde paylaşımlarına devam ediyor.

24 yaşındaki ünlü model yaz ayları boyunca paylaştığı bikinili ve mayolu cesur pozlarıyla hayran kitlesinin iyice dikkatini çekti ve iddialı paylaşımları sayesinde takipçi sayısını her geçen gün katladı.

Güzel model geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklamalar ile gündeme gelmiş ve Clemente ınstagramda paylaşım başına kazandığı ücreti açıklamıştı.


Ünlü model Yaslen Clemente sanal alemde yaptığı paylaşım başına 10 bin dolar aldığını açıklaması da pozları gibi gündem olmayı başarmıştı.

İşte modellik kariyerinin basamaklarına ınstagramda çıkmaya başlayan ünlü model Yaslen Clemente'nin birbirinden iddialı pozları

 



Son Güncelleme: 30.10.2020 19:28
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Yaslen ClementeYaslen Paylaşım
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