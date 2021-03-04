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Yaslen Clemente son paylaşımıyla adından söz ettirdi

ABD'li fitness modeli Yaslen Clemente karantina sürecinde verdiği iddialı ve adından söz ettiği pozlarına bir yenisini daha ekledi.

04 Mart 2021 Perşembe 12:24
Yaslen Clemente son paylaşımıyla adından söz ettirdi
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Instagramın yükselen yıldızların biris olan ünlü fitness modeli Yaslen Clemente iddalı paylaşımlarına ve konuşulmaya devam ediyor.

23 yaşındaki güzel model ünlüler tarafından akın haline getirilen ayna pozu akımına iddialı bir paylaşımla katıldı.

Karantina sürecinde bol bol hayranlarıyla etkileşim kuran ve kanalında  fitness videoları paylaşan Yaslen Clemente bu sefer ayna karşısında verdiği üstsüz pozunu hayranlarının beğenilerine sundu.

Daha öncesinde ise ünlü model giydiği transparan kıyafetiyle bir fotoğraf paylaşmış ve Clemente'nin bu pozu epey gündemde kalmıştı.

İşte karantina sürecinde yıldızı yükselen ve 2,6 milyonu aşkın takipçisi bulunan Yaslen Clemente'nin o çok özel pozu

Ünlü fitness modelinin diğer iddialı paylaşımları ;

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 12:24
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Anahtar Kelimeler:
Yaslen ClementeYaslen Clemente Paylaşımları
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